Игроки "Тоттенхэма" опасаются ухода Кейна

Игроки "Тоттенхэма" опасаются, что нападающий Харри Кейн может задуматься об уходе из клуба, если "шпорам" не удастся прервать свою бестрофейную серию.

Поражения от "Бернли" и "Челси" в двух последних матчах получились очень болезненными для главного тренера "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино, лишив "шпор" реальных шансов побороться с "Ливерпулем" и "Манчестер Сити" за титул Премьер-Лиги.



Очень тяжело переживал эти поражения и едва вернувшийся после травмы лодыжки Кейн. Как сообщает The Telegraph в эксклюзивном материале, капитан сборной Англии был "опустошен и зол".



Разочарование Харри объясняется еще и тем, что осечка, случившаяся в самый неподходящий момент, приближает очередной сезон без трофеев для его клуба — если, конечно, "Тоттенхэму" не удастся сенсационно выиграть Лигу Чемпионов.



К своим 25 годам Кейн выиграл кучу индивидуальных наград, включая "Золотую бутсу" Чемпионата Мира, однако в списке его командных достижений по-прежнему пусто. В раздевалке "шпор" опасаются, что в определенный момент это может подтолкнуть Харри к смене клуба.



Конечно, в "Тоттенхэме" не ожидают, что Кейн попросится на выход уже в конце этого сезона, однако лето следующего года — в июле 2020 Харри исполнится 27 — может стать определяющим для нападающего. До тех пор клуб должен продемонстрировать свои амбиции.