Игроки "Тоттенхэма" опасаются ухода Кейна

Харри Кейн Игроки "Тоттенхэма" опасаются, что нападающий Харри Кейн может задуматься об уходе из клуба, если "шпорам" не удастся прервать свою бестрофейную серию.

Поражения от "Бернли" и "Челси" в двух последних матчах получились очень болезненными для главного тренера "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино, лишив "шпор" реальных шансов побороться с "Ливерпулем" и "Манчестер Сити" за титул Премьер-Лиги.

Очень тяжело переживал эти поражения и едва вернувшийся после травмы лодыжки Кейн. Как сообщает The Telegraph в эксклюзивном материале, капитан сборной Англии был "опустошен и зол".

Разочарование Харри объясняется еще и тем, что осечка, случившаяся в самый неподходящий момент, приближает очередной сезон без трофеев для его клуба — если, конечно, "Тоттенхэму" не удастся сенсационно выиграть Лигу Чемпионов.

К своим 25 годам Кейн выиграл кучу индивидуальных наград, включая "Золотую бутсу" Чемпионата Мира, однако в списке его командных достижений по-прежнему пусто. В раздевалке "шпор" опасаются, что в определенный момент это может подтолкнуть Харри к смене клуба.

Конечно, в "Тоттенхэме" не ожидают, что Кейн попросится на выход уже в конце этого сезона, однако лето следующего года — в июле 2020 Харри исполнится 27 — может стать определяющим для нападающего. До тех пор клуб должен продемонстрировать свои амбиции.


Метки Кейн, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 02.03.2019 10:00

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