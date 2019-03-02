Эмери жаждет оказаться в очке от "Тоттенхэма"

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери признался, что возможность приблизиться к "Тоттенхэму" на расстояние в одно очко дополнительно мотивирует его команду на дерби Северного Лондона.

Если в субботу "шпорам" не удастся избежать третьего поражения подряд в Премьер-Лиге, они окажутся вовлечены в жесточайшую борьбу с "Арсеналом", "Манчестер Юнайтед" и "Челси" за попадание в топ-4.



Еще недавно соседи по Северному Лондону казались "канонирам" недосягаемыми, поэтому Эмери жаждет использовать такой большой шанс.



"Мы разговаривали с игроками об этой возможности. Каждый матч является для нас возможностью набрать три очка. Две недели назад между нами и "Тоттенхэмом" было 10 очков, теперь — четыре".



"Это очень важный матч для обеих команд, потому что существует большая разница, победим мы или проиграем. Это большая возможность для нас, учитывая тот уровень уверенности, с которой мы играем в данный момент. Соперник проводит очень хороший сезон, но два последних матча проиграл".



"Мы должны сыграть с уверенностью в себе, раскрепостившись и следуя нашему плану на игру", — цитирует Эмери Sky Sports.