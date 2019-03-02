Эмери жаждет оказаться в очке от "Тоттенхэма"

Унаи Эмери Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери признался, что возможность приблизиться к "Тоттенхэму" на расстояние в одно очко дополнительно мотивирует его команду на дерби Северного Лондона.

Если в субботу "шпорам" не удастся избежать третьего поражения подряд в Премьер-Лиге, они окажутся вовлечены в жесточайшую борьбу с "Арсеналом", "Манчестер Юнайтед" и "Челси" за попадание в топ-4.

Еще недавно соседи по Северному Лондону казались "канонирам" недосягаемыми, поэтому Эмери жаждет использовать такой большой шанс.

"Мы разговаривали с игроками об этой возможности. Каждый матч является для нас возможностью набрать три очка. Две недели назад между нами и "Тоттенхэмом" было 10 очков, теперь — четыре".

"Это очень важный матч для обеих команд, потому что существует большая разница, победим мы или проиграем. Это большая возможность для нас, учитывая тот уровень уверенности, с которой мы играем в данный момент. Соперник проводит очень хороший сезон, но два последних матча проиграл".

"Мы должны сыграть с уверенностью в себе, раскрепостившись и следуя нашему плану на игру", — цитирует Эмери Sky Sports.


Метки Арсенал, Премьер-Лига, Тоттенхэм, Эмери

Автор mihajlo   

Дата 02.03.2019 09:00

Количество просмотров Просмотров: 701

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  1. smokekush 02.03.2019 09:49 # smokekush
    Изи вин для петухов

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  2. mancunia-planet 02.03.2019 09:43 # mancunia-planet
    Ёбанэ стыд!

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  3. blackdreamer 02.03.2019 09:40 # blackdreamer
    Эмери жаждет оказаться в очке "чолчей"

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  4. hammersmith 02.03.2019 09:37 # hammersmith
    миша опять собирает на эмери

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  5. alisson-beker 02.03.2019 09:30 # alisson-beker
    Михайло, завязывай с такими заголовками!

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  6. jose-enrique 02.03.2019 09:25 # jose-enrique
    Михаил опять издевается над юзерами. Ждём Трололо на предмет ссанины или чего там модно щас.

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  7. mickey 02.03.2019 09:17 # mickey
    Мдаааа, «жаждет оказаться в очке....» так по Арсеналовски

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