Эмери жаждет оказаться в очке от "Тоттенхэма"
Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери признался, что возможность приблизиться к "Тоттенхэму" на расстояние в одно очко дополнительно мотивирует его команду на дерби Северного Лондона.
Если в субботу "шпорам" не удастся избежать третьего поражения подряд в Премьер-Лиге, они окажутся вовлечены в жесточайшую борьбу с "Арсеналом", "Манчестер Юнайтед" и "Челси" за попадание в топ-4.
Еще недавно соседи по Северному Лондону казались "канонирам" недосягаемыми, поэтому Эмери жаждет использовать такой большой шанс.
"Мы разговаривали с игроками об этой возможности. Каждый матч является для нас возможностью набрать три очка. Две недели назад между нами и "Тоттенхэмом" было 10 очков, теперь — четыре".
"Это очень важный матч для обеих команд, потому что существует большая разница, победим мы или проиграем. Это большая возможность для нас, учитывая тот уровень уверенности, с которой мы играем в данный момент. Соперник проводит очень хороший сезон, но два последних матча проиграл".
"Мы должны сыграть с уверенностью в себе, раскрепостившись и следуя нашему плану на игру", — цитирует Эмери Sky Sports.
02.03.2019 09:00
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Последние комментарии:
Изи вин для петухов
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Ёбанэ стыд!
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Эмери жаждет оказаться в очке "чолчей"
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миша опять собирает на эмери
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Михайло, завязывай с такими заголовками!
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Михаил опять издевается над юзерами. Ждём Трололо на предмет ссанины или чего там модно щас.
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Мдаааа, «жаждет оказаться в очке....» так по Арсеналовски
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