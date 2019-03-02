Гвардиола планирует потратить 200 миллионов фунтов летом

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола дал понять, что его клуб собирается крупно потратиться на трансферном рынке грядущим летом.

Основательно укрепив свой состав летом 2017, с тех пор "горожане" предпочитают совершать точечные приобретения и вообще ведут себя очень расчетливо, отвергнув ряд игроков из-за чрезвычайной дороговизны их трансферов.



Однако The Telegraph ожидает, что после окончания этого сезона "Сити" может вновь стать одним из крупнейших игроков на трансфером рынке, потратив около 200 миллионов фунтов на центрального защитника, левого защитника, опорника и нападающего.



"У нас есть проблема с Бенжаменом Менди. Факт в том, что он не может играть. Он травмирован два сезона, и раз это происходит два сезона, то может произойти и в третьем, хотя я надеюсь, что нет".



"Мы работаем над этим, он работает над этим, но правда в том, что мы можем использовать его только в считанных матчах. В конце концов сильнейшие парни — это те, кто доступен каждый день. Поэтому нам придется озаботиться этим на следующий сезон".



"Есть три-четыре позиции, на которые мы присматриваем игроков. У нас есть кое-какие идеи, в том числе насчет левого защитника и опорного полузащитника. Я не собираюсь вам говорить, какие другие позиции или каких игроков мы обдумываем", — цитирует Гвардиолу The Guardian.