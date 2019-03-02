Гвардиола планирует потратить 200 миллионов фунтов летом
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола дал понять, что его клуб собирается крупно потратиться на трансферном рынке грядущим летом.
Основательно укрепив свой состав летом 2017, с тех пор "горожане" предпочитают совершать точечные приобретения и вообще ведут себя очень расчетливо, отвергнув ряд игроков из-за чрезвычайной дороговизны их трансферов.
Однако The Telegraph ожидает, что после окончания этого сезона "Сити" может вновь стать одним из крупнейших игроков на трансфером рынке, потратив около 200 миллионов фунтов на центрального защитника, левого защитника, опорника и нападающего.
"У нас есть проблема с Бенжаменом Менди. Факт в том, что он не может играть. Он травмирован два сезона, и раз это происходит два сезона, то может произойти и в третьем, хотя я надеюсь, что нет".
"Мы работаем над этим, он работает над этим, но правда в том, что мы можем использовать его только в считанных матчах. В конце концов сильнейшие парни — это те, кто доступен каждый день. Поэтому нам придется озаботиться этим на следующий сезон".
"Есть три-четыре позиции, на которые мы присматриваем игроков. У нас есть кое-какие идеи, в том числе насчет левого защитника и опорного полузащитника. Я не собираюсь вам говорить, какие другие позиции или каких игроков мы обдумываем", — цитирует Гвардиолу The Guardian.
02.03.2019 08:00
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Последние комментарии:
Отличная новость, хотя хэйтеры-нищеброды будут, пардон, вонять..)) Им же не понять, что это приблизительные расходы на 3-4 игроков, это вам не какого-то малолетку-ноунэйма, типа условного Салаги, за сотку покупать...
На данный момент, самый дорогой в истории клуба трансфер - Маарез. Кстати, его как раз можем продать - вот вам и половина бюджета! Плюс, кучу малолеток, в прямом смысле этого слова, за 10-20 миллионов продаем. Бизнес машина же..))
C'mon CITY!
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Ахахаххаа.
Шар-ла-тан
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да состав слабый нужны вложения
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Вот Гвардиола опять заявил, что потратит большую сумму, а потом все удивляются почему у них такие дорогие трансферы. Могли бы без шума и анонсов купить тех, кто нужен. А теперь агенты, зная бюджет, будут доить их по-максимуму.
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Хорошо бы Ромка тоже раскошелился... второй год без чемпика((
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Все рассказал, а теперь говорит мы не будем говорить
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