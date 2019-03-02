FA расследует переход Кристенсена в "Челси"

Андреас Кристенсен FA изучает обвинения, прозвучавшие со стороны датской прессы в адрес "Челси" по поводу трансфера защитника Андреаса Кристенсена из "Брондбю" в 2012 году.

Еще в ноябре газета Politiken опубликовала материал о том, что в тот самый день, как "синие" подписали Кристенсена, отец Андреаса Стен получил работу в лондонском клубе в качестве скаута.

Эти "консультационные услуги" Кристенсена-старшего обходились "Челси" 11,400 фунтов в неделю плюс налоги. Итого "синие" потратили на отца игрока сборной Дании более 650 тысяч фунтов по четырехлетнему трудовому договору.

Вдвойне подозрительно, что новоиспеченный скаут "Челси" сохранил свою основную работу — тренера вратарей в "Брондбю". Трудоустройство Стена на "Стэмфорд Бридж" было фиктивным.

Накануне официальный представитель FA выступил с заявлением, сообщив, что Ассоциация уже изучает прозвучавшие в прессе обвинения. Правила строго запрещают клубам подкупать подобным образом семьи юных футболистов.

"Такое впечатление, что вы откопали эту историю где-то на Украине или вроде того. Я не могу дать никаких комментариев. Спросите "Челси" об этом", — прокомментировал ситуацию отец защитника.

Добавим, что в прошлом Премьер-Лига наказывала денежными штрафами и запретами на регистрацию юниоров "Ливерпуль" и "Эвертон" за похожие провинности.


Метки Брондбю, Кристенсен, Челси

Автор mihajlo   

Дата 02.03.2019 07:00

Количество просмотров Просмотров: 352

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. hammersmith 02.03.2019 07:43 # hammersmith
    ебало 1 в 1 как у ковачича такой же дегенерат для саррибола

    (ответить)

  2. chelsea-69 02.03.2019 07:02 # chelsea-69
    На Евровидение этого топаря! (Отца)

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: