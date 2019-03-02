FA расследует переход Кристенсена в "Челси"

FA изучает обвинения, прозвучавшие со стороны датской прессы в адрес "Челси" по поводу трансфера защитника Андреаса Кристенсена из "Брондбю" в 2012 году.

Еще в ноябре газета Politiken опубликовала материал о том, что в тот самый день, как "синие" подписали Кристенсена, отец Андреаса Стен получил работу в лондонском клубе в качестве скаута.



Эти "консультационные услуги" Кристенсена-старшего обходились "Челси" 11,400 фунтов в неделю плюс налоги. Итого "синие" потратили на отца игрока сборной Дании более 650 тысяч фунтов по четырехлетнему трудовому договору.



Вдвойне подозрительно, что новоиспеченный скаут "Челси" сохранил свою основную работу — тренера вратарей в "Брондбю". Трудоустройство Стена на "Стэмфорд Бридж" было фиктивным.



Накануне официальный представитель FA выступил с заявлением, сообщив, что Ассоциация уже изучает прозвучавшие в прессе обвинения. Правила строго запрещают клубам подкупать подобным образом семьи юных футболистов.



"Такое впечатление, что вы откопали эту историю где-то на Украине или вроде того. Я не могу дать никаких комментариев. Спросите "Челси" об этом", — прокомментировал ситуацию отец защитника.



Добавим, что в прошлом Премьер-Лига наказывала денежными штрафами и запретами на регистрацию юниоров "Ливерпуль" и "Эвертон" за похожие провинности.