"Тоттенхэм" — "Арсенал". Накануне

В уикенд больших европейских дерби встреча "Тоттенхэма" и "Арсенала" будет выделяться тем, что этот матч, кроме традиционно принципиального соперничества, будет иметь и большое турнирное значение. "Канониры" поднялись в топ-4, набрали хорошую форму и полны решимости приблизиться к "шпорам" вплотную и вовлечь их в борьбу за две оставшиеся путевки в Лигу Чемпионов.

Еще совсем недавно "Тоттенхэм" был близок к вершине мира — команда Маурисио Почеттино, даже без Харри Кейна, приблизилась к лидерам чемпионской гонки и разгромила в первой игре плей-офф Лиги Чемпионов "Боруссию". Но, вернулся и даже начал забивать Харри Кейн, и "Тоттенхэм" проиграл два матча в чемпионате, напомнив о том, что как бы ни была хороша команда Почеттино — рано или поздно у нее наступает традиционный уже "об газон".



В этот раз камнем преткновения для чемпионских амбиций "Тоттенхэма" стал набравший впечатляющую форму "Бернли". Команда Шона Дайча провалила первый круг, но с наступлением 2019 года вернула уверенность в себе, а с ней вернулся и неуступчивый характер "кларетовых", не привыкших проигрывать на своем поле.



Само по себе поражение от "Бернли" не было катастрофой, так как конкуренты "шпор" теряли очки не менее регулярно, чем "Тоттенхэм", но Маурисио Почеттино отреагировал на него так, что его команде стало только хуже. Кажется, аргентинец для себя решил: если удастся в этом сезоне выиграть что-то, "Реал" подождет. Есть у Маурисио мысли и о том, что его могут позвать в "Манчестер Юнайтед"…



Почеттино выглядел настолько разочарованным, что его команда сыграла с "Челси" под стать настроению менеджера — впервые с 2015 года не нанесла ни одного удара в створ! Все это — обратная сторона поразительной управляемости "шпор" при аргентинском менеджере. Когда он в хорошем настроении, полон новых идей и уверенности в своих подопечных, команда способна свернуть горы. Но сейчас Маурисио явно не в своей тарелке и явно разочарован происходящим со стадионом и годичным отсутствием новичков. Вариант с "Реалом" кажется ему все более соблазнительным, но и команда чувствует настроение тренера — уж очень они сроднились за эти годы.



Что плохо для "Тоттенхэма", но очень хорошо для интриги в дерби — "Арсенал" сейчас находится в противоположной фазе по шкале эмоций. "Канониры" исправили оплошность, допущенную в Борисове, и имеют отличные перспективы в Лиге Европы, но самое главное — они вернулись в топ-4 и отстают всего на четыре очка от "Тоттенхэма", который еще недавно казался недосягаемым. Унаи Эмери вряд ли многое знает о таком явлении как St.Totteringham Day, но перед этой игрой он выразил желание приблизиться к "шпорам".



У "Арсенала" сейчас есть отличная возможность, наконец, победить на поле "Тоттенхэма". Тут на пользу сыграет и память о матче первого круга, где "Арсенал" явно превзошел соперника в мотивации, желании и понимании того с каким настроем нужно подходить к дерби. Важно и то, что "Арсенал" в последнее время часто выигрывал — пусть и у "Хаддерсфилда", БАТЭ, "Борнмута" и "Саутгемптона", но настроение "канониров" прямо противоположно тому довольно депрессивному состоянию духа, которое царит в лагере "шпор".



У "Арсенала" есть забивающие Обамеянг и Лакасетт, раздающий голевые передачи и также забивающий Генрих Мхитарян. В атаке "Арсенал" смотрится действительно интереснее "Тоттенхэма", который все еще лишен Деле Алли, а это значит мы вполне можем увидеть игру на встречных курсах, которая будет логичным тактическим решением весьма рискового парня Унаи Эмери.



Слова



Маурисио Почеттино: "Я думаю, это немного странное чувство. Мы живем в разных реалиях, потому что при всех обстоятельствах, сложившихся вокруг "Тоттенхэма", мы заслуживаем большего уважения за то, что мы находимся в нынешнем положении. Конечно, мы разочарованы последними результатами, но мы должны продолжать идти вперед и верить в нашу команду".



Унаи Эмери: "Две недели назад между нами и "шпорами" было 10 очков. Теперь мы сократили это расстояние до четырех пунктов. Это большая мотивация и отличная возможность для нас сыграть с уверенностью. Мы уважаем их — они проиграли два матча, но они все еще проводят хороший сезон".



Интересные факты



- "Тоттенхэм" может выиграть третий домашний матч чемпионата с "Арсеналом" кряду впервые с 1961 года;

- "Арсенал" выиграл на поле "Тоттенхэма" в чемпионате лишь один из 10 последних матчей — когда в марте 2014 года победный гол забил Томаш Росицки;

- "Тоттенхэм" рискует впервые с 2012 года проиграть три матча кряду в чемпионате. Прошлый раз третьим кряду было как раз поражение от "Арсенала";

- "Тоттенхэм" уже в 32 матчах кряду не играет вничью — это рекордная серия в истории клуба и самая длинная в чемпионате Англии с 1929 года, когда "Портсмут" обходился без ничьих 38 поединков кряду;

- "шпоры" в этом сезоне проиграли пять из семи матчей чемпионата против команд топ-6;

- Маурисио Почеттино никогда не проигрывал дома "Арсеналу", выиграв у "канониров" три матча на своем поле, и дважды его команда сыграла вничью;

- Харри Кейн забил восемь голов в восьми матчах чемпионата против "Арсенала" — столько же в дерби Северного Лондона забивал только Эмманюэль Адебайор;

- Кореец Сон забивал в каждом из четырех последних домашних матчей "Тоттенхэма" во всех турнирах;

- в день игры отпразднуют свой день рождения Маурисио Почеттино и Тоби Алдервейрелд;

- "канониры" выиграли пять из шести последних матчей чемпионата — столько же, как в предыдущих 13;

- "Арсенал" не может выиграть уже в 21 выездном матче чемпионата кряду против команд из нынешней топ-6, после того как в январе 2015 года одолел "Манчестер Сити";

- "канониры" остаются единственным клубом в Премьер-Лиге, не сыгравшим в этом сезоне ни одного матча на ноль на выезде;

- Пьер-Эмерик Обамеянг забил в этом сезоне в ворота команд из Лондона шесть мячей в рамках Премьер-Лиги;

- Генрих Мхитарян забил четыре гола и отдал три результативные передачи в четырех последних матчах в Премьер-Лиге.



Кадровая ситуация



У "Тоттенхэма" под вопросом перед дерби Ян Вертонген и Харри Уинкс, получившие травмы бедра. Оба игрока пройдут фитнес-тест перед субботним дерби. А вот Деле Алли и Эрик Дайер точно не сыграют — у них есть шансы вернуться только к следующей игре чемпионата.



Унаи Эмери ожидает, что Лоран Косьелни успеет восстановиться после травмы колена, которую капитан "Арсенала" получил в матче с "Борнмутом". Штефан Лихтштайнер возвращается в основную группу после проблем, возникших со спиной, но на его позиции, скорее всего, сыграет Эйнсли Мэйтланд-Найлс, также покинувший лазарет. Уэлбек, Холдинг и Беллерин — в списке игроков, которые уже не сыграют в этом сезоне.



Тактика



Оборона "Арсенала" все еще далека от идеала, вдобавок у "канониров" есть кадровые проблемы именно в линии защиты. А вот в атаке у них все в полном порядке — здоровы и забивают Лакасетт с Обамеянгом, а также просто фантастическую как для еще недавно травмированного игрока форму набрал Генрих Мхитарян, раздающий голевые передачи и забивающий сам в последних матчах с завидной регулярностью.



В такой ситуации для Эмери логично сыграть агрессивно против "Тоттенхэма" — к тому же соперник явно пребывает не в лучшем психологическом состоянии и имеет как кадровые (Алли), так и игровые проблемы. Эмери рисковал и с менее благоприятными предматчевыми раскладами для его команды — против "Ливерпуля" и "Манчестер Сити". Сейчас ему сам бог велел выстроить игру так, чтобы "Тоттенхэм" снова почувствовал себя некомфортно.



Другое дело, что некомфортно себя "шпоры" чувствовали в последнее время именно потому, что против них играли команды, умеющие ломать игру сопернику — "Бернли" и "Челси" в этом отношении в свои лучшие дни относятся к числу самых неприятных соперников. А вот "Арсенал" с его традиционной расхлябанностью и большим количеством невынужденных ошибок может оказаться ровно тем соперником, который нужен "шпорам", чтобы вернуться на победную дорожку.



Именно этим и хорош грядущий матч — вариантов развития событий тут много, но не так уж много шансов на то, что игра будет скучной. "Арсенал" испытывает давление со стороны "Манчестер Юнайтед" и чувствует, что в лобовом столкновении с "дьяволами" с большой вероятностью проиграет борьбу за четвертое место — особенно, если "Юнайтед" вскоре покинет Лигу Чемпионов. Потому крайне важно втянуть в борьбу еще и "Тоттенхэм", увеличив таким образом количество вариантов и самих путевок.



Ориентировочные составы



"Тоттенхэм": Льорис — Алдервейрелд, Санчес, Вертонген — Орье, Ваньяма, Сиссоко, Роуз — Эриксен, Кейн, Сон



"Арсенал": Лено — Мустафи, Коcьелни, Папастатопулос — Мэйтланд-Найлс, Торрейра, Джака, Монреаль — Мхитарян, Лакасетт, Ивоби



Прогноз



"Арсенал" в кои-то веки выглядит едва ли не фаворитом дерби на поле "Тоттенхэма", но списывать "шпор" также не стоит — все же проблемы команды Почеттино возникли в основном в области психологии, а они — решаемы в короткий срок. Кроме того, сам "Арсенал" далеко не идеален, что продемонстрировал недавно даже БАТЭ. "Тоттенхэм" давно не играл вничью, но этот матч очень похож на ничейный — надеемся с обменом голами, а то и парочкой результативных атак.



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru