29-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу 2 марта семью поединками стартует 29-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ТОТТЕНХЭМ — АРСЕНАЛ 15:30 Онлайн-трансляция



Отличная домашняя форма позволила "Арсеналу" возобновить разговоры о попадании в топ-4, однако этот матч пройдет на поле "Тоттенхэма", а на выезде "канониры" не выиграли ни одной из 21 последней встречи с командами "большой шестерки" в рамках Премьер-Лиги. Над "шпорами" нависла угроза оформить три поражения подряд в чемпионате — впервые с ноября 2012, когда третье им нанесли как раз соседи из "Арсенала". В 10 последних выездах к "Тоттенхэму" в рамках Премьер-Лиги "канониры" одержали лишь одну победу — в марте 2014 благодаря быстрому голу Томаша Росицки.



"Тоттенхэму" предстоит оценить состояние Яна Вертонгена и Харри Уинкса, но Эрик Дайер и Деле Алли пока не готовы.



Капитан "Арсенала" Лоран Косьелни должен залечить колено в срок. Штефан Лихтштайнер и Эйнсли Мэйтланд-Найлс также возвращаются в строй.



ВУЛВЕРХЭМПТОН — КАРДИФФ 18:00



Два новичка этого сезона ведут совсем разную жизнь. "Вулверхэмптон" сражается за звание лучшей команды за пределами топ-6, претендуя на попадание в еврокубки, а "Кардифф" ведет отчаянную борьбу за выживание, причем в данный момент находится в зоне вылета имеет сложнейший график на концовку. В 22 последних встречах новичков Премьер-Лиги команда, выступавшая в роли хозяев, ни разу не проиграла.



Голкипер "Вулверхэмптона" Джон Радди отметится своим первым появлением в старте в этом сезоне Премьер-Лиге. Райан Беннетт под угрозой дисквалификации из-за девяти желтых карточек.



Из лазарета "Кардиффа" возвращаются Виктор Камараса и Джо Роллс. Харри Артер и Каллум Патерсон просто отдыхали посреди недели.



МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — САУТГЕМПТОН 18:00 Онлайн-трансляция



Победа над "Фулхэмом" посреди недели стала первой для "Саутгемптона" в шести последних матчах, поэтому форма "святых" оставляет желать лучшего и дает "Манчестер Юнайтед" все шансы приблизиться к "Тоттенхэму" и "Арсеналу", которые играют между собой. Три из четырех последних встреч этих соперников в рамках Премьер-Лиги завершились вничью.



Нападающий "Юнайтед" Маркус Рэшфорд окончательно решил свои проблемы с лодыжкой, которая не позволила ему выйти с первых минут посреди недели. Шансы Антони Мартиаля поправиться к субботу минимальны.



Четвертый матч подряд из-за проблем с задней поверхностью бедра пропустит нападающий "Саутгемптона" Данни Ингс. Для Майкла Обафеми сезон завершен. Марио Лемина пока не готов вернуться в строй.



БЕРНЛИ — КРИСТАЛ ПЭЛАС 18:00



Только пять очков отделают "Бернли" и "Кристал Пэлас" от тройки неудачников, однако нет почти никаких сомнений, что вылет этим двум командам не грозит. "Бордовые" до сих пор не потерпели ни одного поражения в 2019 году, однако на подъеме и "орлы" — два своих поражения в Премьер-Лиге подопечные Рой Ходжсона потерпели от "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуля", хотя и тем, и другим дали бой. В 10 последних выездах на "Терф Мур" в рамках чемпионата "Пэлас" одержал только одну победу — 2:3 в январе 2015.



"Бернли" по-прежнему лишен Стивена Дефура и Джонатана Уолтерса, но Эшли Вествуд полностью поправился, а Аарон Леннон приступил к легким тренировкам.



Крайний защитник "Пэлас" Аарон Ван-Биссака восстановился после травмы задней поверхности бедра. Мамаду Сако и Пап Суаре команде не помогут.



БРАЙТОН — ХАДДЕРСФИЛД 18:00



"Брайтон" проведет один из важнейших матчей в сезоне, рискуя оказаться в зоне вылета в случае поражения. "Хаддерсфилд" уже не имеет реальных шансов на спасение, что, возможно, и раскрепостило команду Яна Зиверта в предыдущем матче и помогло одержать свою первую победу при новом тренере. "Терьеры" никогда не побеждали в шести выездах к "чайкам", уступив трижды.



Полузащитника "Брайтона" Паскаля Гросса вывело из строя растяжение задней поверхности бедра. Леона Балогуна все еще беспокоит плечо. Флорин Андоне возвращается после дисквалификации.



"Хаддерсфилду" не помогут травмированные Айзек Мбенза, Адама Диакаби, Данни Уильямс и дисквалифицированный Томми Смит.



БОРНМУТ — МАНЧЕСТЕР СИТИ 18:00 Онлайн-трансляция



В случае победы "Манчестер Сити" вернет себе лидерство в Премьер-Лиге — пускай и временно, но подвергнет "Ливерпуль" давлению и заставит догонять. Насколько плох "Борнмут" на выезде, настолько же хорош дома, набрав на своем поле 25 очков — больше всех за пределами топ-6. Эти соперники встречались между собой 13 раз, и "горожане" не потерпели ни одного поражения, выиграв все семь встреч в рамках Премьер-Лиги с общим счетом 24:3.



Нападающий "Борнмута" Каллум Уилсон, пропустивший полтора месяца, наконец, залечил свое колено. Может вернуться и Дэвид Брукс, но Стив Кук, Джуниор Станислас и Доминик Соланке травмированы. Джефферсон Лерма дисквалифицирован.



"Сити" снова может задействовать Джона Стоунса и Габриэля Жезуса. Эмерик Лапорт и Фернандиньо вне игры.



ВЕСТ ХЭМ — НЬЮКАСЛ 20:30



После двух побед подряд "Ньюкасл" нарастил свой отрыв над зоной вылета до шести очков и теперь может немного перевести дух — или сделать еще одно усилие над собой, чтобы поскорее гарантировать себе прописку в Премьер-Лиге на будущий сезон. "Вест Хэм" набрал только пять очков в шести последних матчах чемпионата, включая "баранку" против "Манчестер Сити" посреди недели. Ранее в этом сезоне "молотобойцы" разгромили "сорок" со счетом 0:3 и теперь могут сделать дубль против "Ньюкасла" впервые с сезона 1998/99.



Нападающий "Вест Хэма" Марко Арнаутович оправился после болезни. Артур Масуаку и Аарон Крессуэлл также выздоровели. Фабиан Бальбуэна пока не готов вернуться.



Полузащитник "Ньюкасла" Джонджо Шелви набирает форму в резервной команде. В лазарете остаются Роб Эллиот и Киран Кларк.