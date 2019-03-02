Скотт Паркер заручился поддержкой Фергюсона

Временно исполняющий обязанности главного тренера "Фулхэма" Скотт Паркер признался, что заручился поддержкой со стороны легендарного сэра Алекса Фергюсона.

После поражения 2:0 от "Саутгемптона" посреди недели руководство "дачников" приняло решение уволить Клаудио Раньери, который заступил на тренерский мостик лишь четыре месяца назад, но с тех пор одержал только три победы.



Управление первой командой в кризисной ситуации на себя принял 38-летний Паркер, который ассистировал и Раньери, и его предшественнику Славише Йокановичу. Теперь Скотт постарается стать тем, кем стал для "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер.



"У меня не так много друзей, но вчера мой телефон трещал без остановки. Сэр Алекс нашел время, чтобы прислать мне длинное и подробное сообщение с советом о том, как он видит мою ситуацию. Это воистину вдохновляет".



"Определенно, это проверка для меня. Это то, к чему я стремился, начав работать семь лет назад еще в качестве игрока "Тоттенхэма". У меня есть амбиции, чтобы стать главным тренером, но в данный момент мой основной фокус на том, чтобы сплотить команду и обеспечить стабильность".



"Это были ураганные 24 часа, но я предвкушаю это испытание. Я очень благодарен, что оказался на этом месте в столь молодом возрасте", — цитирует Паркера Daily Mail.