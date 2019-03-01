Жоржиньо уверен, что сможет изменить мнение болельщиков о себе

Полузащитник "Челси" Жоржиньо уверен, что он сможет изменить скептическое мнение болельщиков относительно себя.

После своего дорогостоящего перехода из "Наполи" прошлым летом Жоржиньо превратился в определяющего игрока "синих", однако в последние недели, на фоне ухудшения результатов команды, к итальянцу бразильского происхождения появились большие претензии.



Болельщики "Челси" недовольны игрой Жоржиньо в обороне, а также сокрушаются по поводу нулевой эффективности своего новичка в атаке — с начала сезона, с учетом всех соревнований, 27-летний полузащитник отметился лишь одним результативным действием, реализовав пенальти в своем дебютном матче в Премьер-Лиге.



Жоржиньо признает, что у фанатов есть основания для критических замечаний, но надеется изменить мнение о себе.



"При современных технологиях мы видим все, что пишут и говорят про нас — и очень быстро. Важно, как ты справляешься с этим".



"Я спокоен, потому что болельщики всегда ведут себя таким образом. Когда ты не побеждаешь, они жалуются. Они имеют право жаловаться, но я сохраняю спокойствие. Я продолжу делать свою работу, без капли сомнений. Уверен, я покажу, чего стою, и изменю их мнение обо мне", — сообщил Жоржиньо ESPN Brasil.