Роджерс объяснил, почему бросил "Селтик"

Новоиспеченный тренер "Лестера" Брендан Роджерс объяснил, что принял решение бросить "Селтик", не дожидаясь окончания сезона, с холодной головой.

На текущей неделе Роджерс оставил свою работу в Глазго и занял место уволенного Клода Пюэля на "Кинг Пауэр".



По словам Брендана, эта работа не стала бы ждать его до лета. Принимая решение насчет своего будущего, Брендан отстранился от эмоций.



"Если бы я принимал решение своим сердцем, я бы остался в "Селтике" на всю жизнь. Это невероятный футбольный клуб, который я всегда поддерживал".



"Моя семья осталась глубоко расстроена. Однако мне предоставилась возможность, рассматривая которую ты должен отстраниться от эмоций".



"Я понимаю вопросы насчет того, не было бы идеальным сценарием уйти летом. Дело в том, что я должен был принять решение очень быстро, когда эта возможность возникла. Убежден, эта возможность не ждала бы меня так долго".



"Я почувствовал, что это слишком хорошая возможность, чтобы от нее отказываться, и я очень рад, что совершил этот переход".



"Мы оставили "Селтик" с восемью очками преимущества, с уже одним трофеем в кармане и в четвертьфинале другого соревнования".



"Что касается ожиданий здесь, то мы собираемся претендовать на попадание в еврокубки и постараемся выиграть какой-нибудь трофей. Здесь отличная группа молодых и талантливых игроков, которые способны прибавлять и развиваться. У нас огромный потенциал, чтобы стать лучше, и к этому мы и будем стремиться", — цитирует Роджерса Daily Mirror.