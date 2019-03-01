"Юнайтед" принял решение насчет Валенсии
"Манчестер Юнайтед" принял решение не продлевать истекающий в конце сезона контракт со своим капитаном Антонио Валенсией.
На своей пресс-конференции в пятницу, тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер признался, что не уверен в будущем 33-летнего эквадорца.
По информации BBC, сегодня вечером истекла опция "Юнайтед" по автоматическому продлению контракта Валенсии, который в данный момент находится на родине и залечивает травму икроножной мышцы.
Своим решением не продлевать сотрудничество с Антонио "дьяволы" сделали сильнейший намек на то, что ветеран вскоре покинет "Олд Траффорд" свободным агентом.
Добавим, что Валенсия находится вне игры со 2 января. "Юнайтед" относительно безболезненно перенес эту потерю, используя на позиции эквадорца универсального Эшли Янга и юного Диогу Далота.
01.03.2019 21:20
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Последние комментарии:
Далот очень хорошо смотрится, + Янг.
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Знатно обоссали свою легенду
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В Ливерпуль надо его, а Милнера на пенсию.
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ай яй яй ай яй яй как НЕКРАСИВО поступает со своим бывшим капитаном этот великий превеликий клуб..
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Такое отношение к легенде...
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И так ясно было
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