"Юнайтед" принял решение насчет Валенсии

"Манчестер Юнайтед" принял решение не продлевать истекающий в конце сезона контракт со своим капитаном Антонио Валенсией.

На своей пресс-конференции в пятницу, тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер признался, что не уверен в будущем 33-летнего эквадорца.



По информации BBC, сегодня вечером истекла опция "Юнайтед" по автоматическому продлению контракта Валенсии, который в данный момент находится на родине и залечивает травму икроножной мышцы.



Своим решением не продлевать сотрудничество с Антонио "дьяволы" сделали сильнейший намек на то, что ветеран вскоре покинет "Олд Траффорд" свободным агентом.



Добавим, что Валенсия находится вне игры со 2 января. "Юнайтед" относительно безболезненно перенес эту потерю, используя на позиции эквадорца универсального Эшли Янга и юного Диогу Далота.