"Юнайтед" принял решение насчет Валенсии

Антонио Валенсия "Манчестер Юнайтед" принял решение не продлевать истекающий в конце сезона контракт со своим капитаном Антонио Валенсией.

На своей пресс-конференции в пятницу, тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер признался, что не уверен в будущем 33-летнего эквадорца.

По информации BBC, сегодня вечером истекла опция "Юнайтед" по автоматическому продлению контракта Валенсии, который в данный момент находится на родине и залечивает травму икроножной мышцы.

Своим решением не продлевать сотрудничество с Антонио "дьяволы" сделали сильнейший намек на то, что ветеран вскоре покинет "Олд Траффорд" свободным агентом.

Добавим, что Валенсия находится вне игры со 2 января. "Юнайтед" относительно безболезненно перенес эту потерю, используя на позиции эквадорца универсального Эшли Янга и юного Диогу Далота.


Метки Валенсия, контракты, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 01.03.2019 21:20

Количество просмотров Просмотров: 1187

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  1. mancunia-planet 01.03.2019 22:54 # mancunia-planet
    Далот очень хорошо смотрится, + Янг.

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  2. liverpool1892est 01.03.2019 22:33 # liverpool1892est
    Знатно обоссали свою легенду

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  3. suddenly 01.03.2019 21:51 # suddenly
    В Ливерпуль надо его, а Милнера на пенсию.

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  4. frisby 01.03.2019 21:36 # frisby
    ай яй яй ай яй яй как НЕКРАСИВО поступает со своим бывшим капитаном этот великий превеликий клуб..

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  5. johnny1905 01.03.2019 21:36 # johnny1905
    Такое отношение к легенде...

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  6. chebrec 01.03.2019 21:30 # chebrec
    И так ясно было

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