Зинченко надеется переубедить Гвардиолу насчет покупки левого защитника

Александр Зинченко признался, что надеется изменить мнение главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы насчет покупки левого защитника грядущим летом.

В своем втором сезоне на "Этихад" Бенжамен Менди остается завсегдатаем лазарета. Это наводит Гвардиолу на мысли об укреплении левого фланга обороны, а пресса уже вовсю сватает к чемпионам Премьер-Лиги Бена Чилуэлла из "Лестера".



Однако в распоряжении у Гвардиолы есть и Зинченко, которого он всячески нахваливал после победы над "Челси" в финале Кубка Лиги. Покупка нового левого защитника поставила бы под угрозу будущее Александра в "Сити", но 22-летний украинец надеется избежать худшего для себя сценария.



"Давайте посмотрим, что произойдет, но я готов сражаться за свое место. Я хочу учиться у всех в этом клубе. Я просто хочу позаимствовать у них лучшее".



"Конечно, приятно, когда тренер вроде Пепа говорит подобные вещи про тебя, но я не читаю газет, я просто должен быть сосредоточен на своей игре".



"Я всегда мечтал играть за этот клуб. Для меня большое удовольствие быть его частью, и я хочу показывать свою лучшую игру. Я хочу быть здесь".



"Играя регулярно, ты сможешь показывать свою лучшую игру, будешь в форме и войдешь ритм. Ты всегда хочешь играть больше, но ради этого нужно упорно работать", — цитирует Зинченко Evening Standard.