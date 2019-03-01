Зинченко надеется переубедить Гвардиолу насчет покупки левого защитника

Александр Зинченко Александр Зинченко признался, что надеется изменить мнение главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы насчет покупки левого защитника грядущим летом.

В своем втором сезоне на "Этихад" Бенжамен Менди остается завсегдатаем лазарета. Это наводит Гвардиолу на мысли об укреплении левого фланга обороны, а пресса уже вовсю сватает к чемпионам Премьер-Лиги Бена Чилуэлла из "Лестера".

Однако в распоряжении у Гвардиолы есть и Зинченко, которого он всячески нахваливал после победы над "Челси" в финале Кубка Лиги. Покупка нового левого защитника поставила бы под угрозу будущее Александра в "Сити", но 22-летний украинец надеется избежать худшего для себя сценария.

"Давайте посмотрим, что произойдет, но я готов сражаться за свое место. Я хочу учиться у всех в этом клубе. Я просто хочу позаимствовать у них лучшее".

"Конечно, приятно, когда тренер вроде Пепа говорит подобные вещи про тебя, но я не читаю газет, я просто должен быть сосредоточен на своей игре".

"Я всегда мечтал играть за этот клуб. Для меня большое удовольствие быть его частью, и я хочу показывать свою лучшую игру. Я хочу быть здесь".

"Играя регулярно, ты сможешь показывать свою лучшую игру, будешь в форме и войдешь ритм. Ты всегда хочешь играть больше, но ради этого нужно упорно работать", — цитирует Зинченко Evening Standard.


Метки Зинченко, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 01.03.2019 20:00

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  1. mc-od 01.03.2019 20:58 # mc-od
    Старается, конечно, но пока сыроват еще. Удачи парню!

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  2. leon-britton 01.03.2019 20:55 # leon-britton
    Читайте и запоминайте: лысый 100% купит левого защитника летом, учитывая, что Менди - стекло, а больше в команде номинальных левых защитников нету. То есть ситуация такова, что один ЛЗ и тот стеклянный. А что касается этого клоуна, то он уйдет в другой середняк и будет там читать рэп и клоунаду разводить. Скриньте.

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  3. red-scauser 01.03.2019 20:08 # red-scauser
    хорошо прибавил в этом сезоне, молодец!

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  4. smokekush 01.03.2019 20:02 # smokekush
    Респект

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