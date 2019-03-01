Сон: "Я хотел уйти из "Тоттенхэма"

Нападающий Сон Хен Мин признался, что хотел уйти из "Тоттенхэма" в 2016 году.

26-летний южнокореец выдающимся образом проводит этот сезон, забив 11 голов при всего 17 выходах в старте в рамках Премьер-Лиги. Накануне Сону была вручена награда как Игроку Года в Лондоне.



Однако Сон не всегда чувствовал себя в английском футболе как рыба в воде. В недавнем прошлом нападающий просил главного тренера Маурисио Почеттино отпустить его назад в Бундеслигу.



"Я был близок к тому, чтобы покинуть клуб. Я пришел в кабинет к боссу и сказал ему, что не чувствую себя комфортно и хочу оправиться в Германию".



"Босс оказал мне доверие, поэтому я так благодарен. Он позволил моей мечте исполниться. Я более чем благодарен ему — это сложно выразить словами. Мы работаем вместе уже четыре года, и это просто удивительно", — сообщил Сон Evening Standard.