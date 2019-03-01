Сон: "Я хотел уйти из "Тоттенхэма"

Сон Хен Мин Нападающий Сон Хен Мин признался, что хотел уйти из "Тоттенхэма" в 2016 году.

26-летний южнокореец выдающимся образом проводит этот сезон, забив 11 голов при всего 17 выходах в старте в рамках Премьер-Лиги. Накануне Сону была вручена награда как Игроку Года в Лондоне.

Однако Сон не всегда чувствовал себя в английском футболе как рыба в воде. В недавнем прошлом нападающий просил главного тренера Маурисио Почеттино отпустить его назад в Бундеслигу.

"Я был близок к тому, чтобы покинуть клуб. Я пришел в кабинет к боссу и сказал ему, что не чувствую себя комфортно и хочу оправиться в Германию".

"Босс оказал мне доверие, поэтому я так благодарен. Он позволил моей мечте исполниться. Я более чем благодарен ему — это сложно выразить словами. Мы работаем вместе уже четыре года, и это просто удивительно", — сообщил Сон Evening Standard.


Метки Сон, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 01.03.2019 19:00

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Последние комментарии:




  1. monsieurgood 01.03.2019 19:32 # monsieurgood
    "...куда глаза глядят"

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  2. mancunia-planet 01.03.2019 19:01 # mancunia-planet
    Вот это сон так сон, любой кореец позавидует

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