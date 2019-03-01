Сарри потребовал от Игуаина улучшить свою физческую форму

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри заявил, что нападающий Гонсало Игуаин должен поработать над ускорениями и общим улучшением физической формы, чтобы снова обрести свой бомбардирский талант.

Разочаровавшись в Альваро Морате, в январе Сарри арендовал у "Ювентуса" Игуаина, своего бывшего подопечного по "Наполи".



С тех пор 31-летний аргентинец сыграл уже семь матчей за "Челси", но пока отличился лишь дважды, оформив дубль против безнадежного аутсайдера Премьер-Лиги "Хаддерсфилда". По мнению Сарри, основная проблема Гонсало — неважная физическая форма после тяжелых месяцев в "Милане".



"Думаю, в последнем матче (против "Тоттенхэма") он очень хорошо участвовал в игре. Он очень хорошо взаимодействовал со своими партнерами по команде".



"Теперь ему нужно совершать больше ускорений, потому что сейчас он крепче стоит на ногах, но не совершает ускорений, которые совершал в "Наполи".



"Поэтому я думаю, ему нужно улучшить свое физическое состояние, и тогда он сможет забивать", — цитирует Сарри Sky Sports.



Также итальянский тренер подтвердил, что его конфликт с Кепой Аррисабалагой исчерпан, но сыграет ли испанский голкипер против "Фулхэма" в воскресенье, неясно.



"Ситуация с Кепой теперь исчерпана. Кепа — наш первый номер. Но мы очень довольны Вилли Кабальеро, потому что теперь очень хорошо знаем, что он может играть очень сложные матчи. Уверен, Кепа будет на поле в одном из двух ближайших матчей", — добавил Сарри.