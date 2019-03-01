Сарри потребовал от Игуаина улучшить свою физческую форму

Гонсало Игуаин Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри заявил, что нападающий Гонсало Игуаин должен поработать над ускорениями и общим улучшением физической формы, чтобы снова обрести свой бомбардирский талант.

Разочаровавшись в Альваро Морате, в январе Сарри арендовал у "Ювентуса" Игуаина, своего бывшего подопечного по "Наполи".

С тех пор 31-летний аргентинец сыграл уже семь матчей за "Челси", но пока отличился лишь дважды, оформив дубль против безнадежного аутсайдера Премьер-Лиги "Хаддерсфилда". По мнению Сарри, основная проблема Гонсало — неважная физическая форма после тяжелых месяцев в "Милане".

"Думаю, в последнем матче (против "Тоттенхэма") он очень хорошо участвовал в игре. Он очень хорошо взаимодействовал со своими партнерами по команде".

"Теперь ему нужно совершать больше ускорений, потому что сейчас он крепче стоит на ногах, но не совершает ускорений, которые совершал в "Наполи".

"Поэтому я думаю, ему нужно улучшить свое физическое состояние, и тогда он сможет забивать", — цитирует Сарри Sky Sports.

Также итальянский тренер подтвердил, что его конфликт с Кепой Аррисабалагой исчерпан, но сыграет ли испанский голкипер против "Фулхэма" в воскресенье, неясно.

"Ситуация с Кепой теперь исчерпана. Кепа — наш первый номер. Но мы очень довольны Вилли Кабальеро, потому что теперь очень хорошо знаем, что он может играть очень сложные матчи. Уверен, Кепа будет на поле в одном из двух ближайших матчей", — добавил Сарри.


Метки Аррисабалага, Игуаин, Сарри, Челси

Автор mihajlo   

Дата 01.03.2019 18:00

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Последние комментарии:




  1. denk 01.03.2019 19:32 # denk
    Игуаин просто днина. Медленный, пас отдать не может, позиции выбирает херовые. Жиру и то лучше смотрелся в разы

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  2. fc-oil 01.03.2019 19:12 # fc-oil
    Пузатый еще прибавит за время аренды у пенсов. Личка норм, можно на английских сосисках еще набрать.

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  3. monsieurgood 01.03.2019 18:44 # monsieurgood
    ты взял жиробаса и жалуешься, что он жиробас? это как знать, что ты купил чемодан говна, а потом жаловаться, что он не хочет переставать быть президентом

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  4. yamateh 01.03.2019 18:29 # yamateh
    В Челси нужно закрыть амплуа нападающего впезду

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