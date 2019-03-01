Сарри потребовал от Игуаина улучшить свою физческую форму
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри заявил, что нападающий Гонсало Игуаин должен поработать над ускорениями и общим улучшением физической формы, чтобы снова обрести свой бомбардирский талант.
Разочаровавшись в Альваро Морате, в январе Сарри арендовал у "Ювентуса" Игуаина, своего бывшего подопечного по "Наполи".
С тех пор 31-летний аргентинец сыграл уже семь матчей за "Челси", но пока отличился лишь дважды, оформив дубль против безнадежного аутсайдера Премьер-Лиги "Хаддерсфилда". По мнению Сарри, основная проблема Гонсало — неважная физическая форма после тяжелых месяцев в "Милане".
"Думаю, в последнем матче (против "Тоттенхэма") он очень хорошо участвовал в игре. Он очень хорошо взаимодействовал со своими партнерами по команде".
"Теперь ему нужно совершать больше ускорений, потому что сейчас он крепче стоит на ногах, но не совершает ускорений, которые совершал в "Наполи".
"Поэтому я думаю, ему нужно улучшить свое физическое состояние, и тогда он сможет забивать", — цитирует Сарри Sky Sports.
Также итальянский тренер подтвердил, что его конфликт с Кепой Аррисабалагой исчерпан, но сыграет ли испанский голкипер против "Фулхэма" в воскресенье, неясно.
"Ситуация с Кепой теперь исчерпана. Кепа — наш первый номер. Но мы очень довольны Вилли Кабальеро, потому что теперь очень хорошо знаем, что он может играть очень сложные матчи. Уверен, Кепа будет на поле в одном из двух ближайших матчей", — добавил Сарри.
01.03.2019 18:00
Просмотров: 885
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Игуаин просто днина. Медленный, пас отдать не может, позиции выбирает херовые. Жиру и то лучше смотрелся в разы
(ответить)
Пузатый еще прибавит за время аренды у пенсов. Личка норм, можно на английских сосисках еще набрать.
(ответить)
ты взял жиробаса и жалуешься, что он жиробас? это как знать, что ты купил чемодан говна, а потом жаловаться, что он не хочет переставать быть президентом
(ответить)
В Челси нужно закрыть амплуа нападающего впезду
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий