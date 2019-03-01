Фирмино, вероятно, сыграет в мерсисайдском дерби

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп сообщил, что нападающий Роберто Фирмино, вероятно, поправится к дерби с "Эвертоном" в воскресенье.

Напомним, Фирмино неудачно подвернул лодыжку в первом тайме матча против "Манчестер Юнайтед" в прошлый уикенд. В результате Роберто со стороны наблюдал за разгромом "Уотфорда" в минувшую среду.



27-летний бразилец, отличившийся девять раз в этом сезоне Премьер-Лиги, все еще находится под наблюдением медиков, однако Клопп надеется задействовать Фирмино на "Гудисон Парк" в воскресенье.



"Вчера он совершал пробежки по тренировочному полю, но давайте посмотрим, как он будет себя чувствовать. Через несколько минут я увижу его впервые со вчерашнего дня".



"Он очень позитивно настроен, это у Бобби от природы. Так что посмотрим. Я не представляю себе, чтобы какой-нибудь другой игрок — ладно, у нас еще два-три таких — вернулся бы в строй так рано после возникших у него проблем".



"Пока все выглядит очень хорошо, но в эту самую секунду я не знаю, будет ли он готов к воскресенью", — цитирует Клоппа официальный веб-сайт "Ливерпуля".