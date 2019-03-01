Фирмино, вероятно, сыграет в мерсисайдском дерби
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп сообщил, что нападающий Роберто Фирмино, вероятно, поправится к дерби с "Эвертоном" в воскресенье.
Напомним, Фирмино неудачно подвернул лодыжку в первом тайме матча против "Манчестер Юнайтед" в прошлый уикенд. В результате Роберто со стороны наблюдал за разгромом "Уотфорда" в минувшую среду.
27-летний бразилец, отличившийся девять раз в этом сезоне Премьер-Лиги, все еще находится под наблюдением медиков, однако Клопп надеется задействовать Фирмино на "Гудисон Парк" в воскресенье.
"Вчера он совершал пробежки по тренировочному полю, но давайте посмотрим, как он будет себя чувствовать. Через несколько минут я увижу его впервые со вчерашнего дня".
"Он очень позитивно настроен, это у Бобби от природы. Так что посмотрим. Я не представляю себе, чтобы какой-нибудь другой игрок — ладно, у нас еще два-три таких — вернулся бы в строй так рано после возникших у него проблем".
"Пока все выглядит очень хорошо, но в эту самую секунду я не знаю, будет ли он готов к воскресенью", — цитирует Клоппа официальный веб-сайт "Ливерпуля".
01.03.2019 17:00
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Типичный портовый обрыган-симулянт, кто бы сомневался в его мнимой травме.
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Фил Невилл по-моему говорил насчет того, что вокруг мерсисайдского дерби бродит дикий ажиотаж. И что дерби этого не заслуживает.
Тут, пожалуй, соглашусь. Зачастую игра очень грубая с обилием фолов и не всегда целостная. Эве не претендует на какие-то высокие цели включая попадание в еврокубки уже н-ное кол-во лет и, по сути, одна из основных целей на сезон у них - остановить Ливерпуль во что бы это не стало.
Я это к чему собственно. Не жду красивую игру в воскресенье, но 3,14здец как важно урвать 3 очка с соседями, просто кровь из носа
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ореки лучше всё таки выпустить, как никак эвертон личные сучки манэ и дивока
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