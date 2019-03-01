Жоржиньо обновил рекорд Премьер-Лиги по количеству передач без результата

Жоржиньо Полузащитник "Челси" Жоржиньо установил новый рекорд Премьер-Лиги по количеству передач без единой результативной.

В минувшую среду любимчик Маурицио Сарри помог "синим" одержать победу над "Тоттенхэмом" со счетом 2:0, а также преодолел рубеж в 2,300 передач в этом сезоне Премьер-Лиги.

Теперь Жоржиньо является держателем не самого приятного рекорда Премьер-Лиги по количеству передач за сезон без единой результативной (2,332), побив предыдущее достижение Леона Бриттона, который совершил 2,200 пасов, которые не привели к голам.

Напомним, что прошлым летом "Челси" заплатил "Наполи" 57 миллионов фунтов за Жоржиньо. С тех пор полузащитник провел 26 матчей в Премьер-Лиге и отметился единственным результативным действием, реализовав пенальти против "Хаддерсфилда" 11 августа.

В рамках прочих соревнований 27-летний Жоржиньо сыграл еще 10 матчей за "Челси" или 729 минут, но там ему не удалось ни забить, ни ассистировать.


Метки Жоржиньо, рекорды, Челси

Автор mihajlo   

Дата 01.03.2019 16:00

Количество просмотров Просмотров: 2587

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. drogba11cool 01.03.2019 17:25 # drogba11cool
    Заказал майку Жоржиньо, жду...

    (ответить)

  2. parlor3 01.03.2019 17:13 # parlor3
    Если он опорник, то в чем предъява?

    (ответить)

  3. firmino9 01.03.2019 16:56 # firmino9
    Ну что за машина а. Бизнес кар в деле

    (ответить)

  4. hachidlo 01.03.2019 16:37 # hachidlo
    Это не его работа (с)
    Кастрированный реджиста.

    (ответить)

  5. udaff 01.03.2019 16:32 # udaff
    Вот это топаря Челси подписали! Надо же! В первом же сезоне рекорды бьёт!

    (ответить)

  6. chr1s8rown 01.03.2019 16:30 # chr1s8rown
    Жестнульо

    (ответить)

  7. mixmaster 01.03.2019 16:29 # mixmaster
    а как там азар по обводкам?

    (ответить)

  8. hammersmith 01.03.2019 16:24 # hammersmith
    УХАХАХАХАХАХАХА

    (ответить)

  9. electric 01.03.2019 16:16 # electric
    Теперь Жоржиньо является держателем не самого приятного рекорда Премьер-Лиги по количеству передач за сезон без единой результативной (2,332), побив предыдущее достижение Леона Бриттона, который совершил 2,200 пасов, которые не привели к голам.

    Скриньте этого любителя шершавых мухоморов
    Эхехехехе

    (ответить)

  10. oldsky 01.03.2019 16:15 # oldsky
    Улучшенный контракт этому топарю. Легенда Шестьнольси

    (ответить)

  11. ofori-twumasi 01.03.2019 16:09 # ofori-twumasi
    Мяч через него ходит вправо-влево, взад-вперед.

    (ответить)

  12. scauzer11 01.03.2019 16:08 # scauzer11
    просто ШЕСТЬНОЛЬСИ)))))

    (ответить)

  13. ofori-twumasi 01.03.2019 16:08 # ofori-twumasi
    Свою работу делает и ладно.

    (ответить)

  14. chelsea88 01.03.2019 16:07 # chelsea88
    Нахой из клуба этого топаря!

    (ответить)

  15. manutd-20champ 01.03.2019 16:02 # manutd-20champ
    всё, что нужно знать об этом топаре.

    (ответить)

  16. mikkiynwa 01.03.2019 16:02 # mikkiynwa
    Днонинье под номером шестинье играющий в шестинольси

    Источник: http://fapl.ru/posts/69126/?c=1#c6830868

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: