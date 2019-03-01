Жоржиньо обновил рекорд Премьер-Лиги по количеству передач без результата
Полузащитник "Челси" Жоржиньо установил новый рекорд Премьер-Лиги по количеству передач без единой результативной.
В минувшую среду любимчик Маурицио Сарри помог "синим" одержать победу над "Тоттенхэмом" со счетом 2:0, а также преодолел рубеж в 2,300 передач в этом сезоне Премьер-Лиги.
Теперь Жоржиньо является держателем не самого приятного рекорда Премьер-Лиги по количеству передач за сезон без единой результативной (2,332), побив предыдущее достижение Леона Бриттона, который совершил 2,200 пасов, которые не привели к голам.
Напомним, что прошлым летом "Челси" заплатил "Наполи" 57 миллионов фунтов за Жоржиньо. С тех пор полузащитник провел 26 матчей в Премьер-Лиге и отметился единственным результативным действием, реализовав пенальти против "Хаддерсфилда" 11 августа.
В рамках прочих соревнований 27-летний Жоржиньо сыграл еще 10 матчей за "Челси" или 729 минут, но там ему не удалось ни забить, ни ассистировать.
01.03.2019 16:00
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Последние комментарии:
Заказал майку Жоржиньо, жду...
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Если он опорник, то в чем предъява?
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Ну что за машина а. Бизнес кар в деле
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Это не его работа (с)
Кастрированный реджиста.
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Вот это топаря Челси подписали! Надо же! В первом же сезоне рекорды бьёт!
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Жестнульо
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а как там азар по обводкам?
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УХАХАХАХАХАХАХА
(ответить)
Теперь Жоржиньо является держателем не самого приятного рекорда Премьер-Лиги по количеству передач за сезон без единой результативной (2,332), побив предыдущее достижение Леона Бриттона, который совершил 2,200 пасов, которые не привели к голам.
Скриньте этого любителя шершавых мухоморов
Эхехехехе
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Улучшенный контракт этому топарю. Легенда Шестьнольси
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Мяч через него ходит вправо-влево, взад-вперед.
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просто ШЕСТЬНОЛЬСИ)))))
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Свою работу делает и ладно.
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Нахой из клуба этого топаря!
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всё, что нужно знать об этом топаре.
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Днонинье под номером шестинье играющий в шестинольси
Источник: http://fapl.ru/posts/69126/?c=1#c6830868
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