Жоржиньо обновил рекорд Премьер-Лиги по количеству передач без результата

Полузащитник "Челси" Жоржиньо установил новый рекорд Премьер-Лиги по количеству передач без единой результативной.

В минувшую среду любимчик Маурицио Сарри помог "синим" одержать победу над "Тоттенхэмом" со счетом 2:0, а также преодолел рубеж в 2,300 передач в этом сезоне Премьер-Лиги.



Теперь Жоржиньо является держателем не самого приятного рекорда Премьер-Лиги по количеству передач за сезон без единой результативной (2,332), побив предыдущее достижение Леона Бриттона, который совершил 2,200 пасов, которые не привели к голам.



Напомним, что прошлым летом "Челси" заплатил "Наполи" 57 миллионов фунтов за Жоржиньо. С тех пор полузащитник провел 26 матчей в Премьер-Лиге и отметился единственным результативным действием, реализовав пенальти против "Хаддерсфилда" 11 августа.



В рамках прочих соревнований 27-летний Жоржиньо сыграл еще 10 матчей за "Челси" или 729 минут, но там ему не удалось ни забить, ни ассистировать.