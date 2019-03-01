Сульшер надеется на новый контракт с Де Хеа, но не уверен насчет Валенсии

Тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер оптимистично оценил шансы своего клуба заключить новый контракт с голкипером Давидом Де Хеа, а вот будущее защитника Антонио Валенсии находится в подвешенном состоянии.

На текущей неделе несколько авторитетных изданий сообщили, что Де Хеа готов продлить свой истекающий в конце следующего сезона контракт, только если получит зарплату на уровне нападающего Алексиса Санчеса — 400-500 тысяч фунтов в неделю.



Выступая перед прессой в пятницу, Сульшер подтвердил, что переговоры с испанским голкипером продолжаются. Оле Гуннар надеется, что компромисс будет найден.



"Со своей стороны не могу сообщить никаких новостей, но, конечно, клуб и Давид продолжают диалог. Надеюсь, они договорятся. Я не могу на это повлиять, но я уверен, что мы сделаем все, что в наших силах".



"Давид великолепен с момента своего перехода. В тот момент Эрик (Стил) и босс (Алекс Фергюсон) показали ему, как сильно они хотят его заполучить".



"Наверное, поначалу были голкиперы, которые играли лучше, но теперь мы пожинаем плоды того, что босс сохранил в него веру, когда его критиковали".



"Он становился Игроком Года четыре раза за пять последних лет. Мы счастливы, что обладаем им. Также у нас есть Серхио Ромеро и Ли Грант, поэтому у нас великолепный подбор голкиперов", — цитирует Сульшера Sky Sports.



А вот насчет Валенсии, чей контракт истекает в июне и может быть автоматически продлен до конца марта, Оле Гунннар не так уверен.



"В данный момент я не уверен, договорятся ли "Юнайтед" и Антонио насчет следующего года. Он не на 100 процентов в форме, но у него была великолепная карьера здесь, в "Юнайтед" и Англии. В раздевалке он один из немногих игроков, побеждавших в Премьер-Лиге".



"Это зависит от того, вернется ли он на поле в ближайшие месяцы. Он наш капитан, и он верно служил клубу, поэтому я надеюсь, он сможет показать мне на поле, на что способен", — добавил Сульшер.