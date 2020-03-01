Сиссоко: "Виейра был моим идолом"
Накануне дерби Северного Лондона полузащитник "Тоттенхэма" Мусса Сиссоко признался, что легенда "Арсенала" Патрик Виейра был его идолом.
Преодолев изначальный скептицизм болельщиков после своего перехода из "Ньюкасла" за 30 миллионов фунтов в 2016 году, в этом сезоне Сиссоко превратился в важнейшего игрока "шпор".
По словам 29-летнего француза, чья команда в субботу сразится на "Уэмбли" с "Арсеналом", именно стремление подражать Виейра помогло ему стать тем игроком, которым он сейчас является, а также приехать в Премьер-Лигу.
"Мои первые впечатления об английском футболе связаны с "Арсеналом" при Арсене Венгере и со всеми их французскими игроками: Тьерри Анри, Робером Пиресом, Патриком Виейра. Виейра был моим идолом. На спортивной площадке я был Виейра".
"Именно поэтому я хотел выступать в Англии. Я играю на той же позиции, и у нас похожий стиль. Он был моим абсолютным идолом. Поэтому, когда мне предоставилась возможность перейти в "Ньюкасл", я не думал дважды. А теперь я выступаю за такой громадный клуб, как "Тоттенхэма", — сообщил Сиссоко Daily Mail.
01.03.2019 14:00
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