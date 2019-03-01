Пирес советует "Арсеналу" купить Ван-Биссаку

Легенда "Арсенала" Робер Пирес рекомендовал главному тренеру "канониров" Унаи Эмери потратиться на правого защитника "Кристал Пэлас" Аарона Ван-Биссаку.

Напомним, в январе основной правый защитник "Арсенала" Эктор Беллерин надорвал крестообразные связки левого колена. Ожидается, что восстановление игрока сборной Испании растянется до октября.



Перспектива начать следующий сезон с оголенным флангом обороны не нравится Пиресу. По мнению Робера, прогрессирующий стремительными темпами Ван-Биссака — именно тот, кто нужен "канонирам".



"Арсеналу" определенно стоит подумать над приобретением Ван-Биссаки в летнее трансферное окно. Он в точности соответствует тому типу атакующего крайнего защитника, который любят в "Арсенале". Он совершенно точно усилил бы команду".



"Впереди у Беллерина продолжительная реабилитация, и "Арсенал" не захочет форсировать его возвращение. Нельзя исключать, что у него возникнут осложнения в процессе восстановления, поэтому им нужен еще один крайний защитник столь же высокого уровня. Думаю, Ван-Биссака мог бы стать таким игроком", — сообщил Пирес Bwin.