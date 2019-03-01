Гвардиола потребовал от Сане и Махреза прибавить

Лерой Сане и Рияд Махрез Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола предупредил вингеров Лероя Сане и Рияда Махреза, что те должны улучшить свою игру.

Сане и Махрез вышли в стартовом составе "горожан" на матч Премьер-Лиги против "Вест Хэма" посреди недели, но так и не помогли своей команде взломать насыщенную оборону соперника.

В начале второго тайма Гвардиола убрал Лероя и Рияда с поля, выпустив Рахима Стерлинга и Бернарду Силву, которые освежили игру и поспособствовали победе со счетом 1:0. Хосеп надеется, что это станет уроком для двух его подопечных.

"Нам требовалось немного ускориться. Это был матч на 0:0, и нам требовалось сделать шаг вперед".

"Если люди ожидают, Бернарду и Рахим сыграют все оставшиеся 20 матчей, то этому не бывать. 20 — это гипотетическое количество, если мы достигнем всех финалов".

"Лероя и Рияд знают, что им нужно делать — упорнее тренироваться, лучше играть. Они будут получать игровые минуты".

"Мне было бы легко снова выпустить Бернарду и Рахима, но мы не можем себе этого позволить, играя каждые три дня. Каждый игрок должен делать свой вклад".

"Точно так же мы не можем полагаться на одного Серхио Агуэро. Он был без сил в заключительные 15 минут. Нам нужно, чтобы Габриэль (Жезус) вернулся как можно скорее", — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Махрез, Сане

Автор mihajlo   

Дата 01.03.2019 12:00

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Последние комментарии:




  1. gandalf 01.03.2019 12:39 # gandalf
    Мухрез просто арабская мразь е6аная. Горю на него больше чем на стерлядь 2 года назад

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  2. mancityman 01.03.2019 12:31 # mancityman
    Бернарду и Рахим сейчас на голову сильнее, все верно!!!

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  3. pistolero-lfc 01.03.2019 12:17 # pistolero-lfc
    поплыл Сити, скоро сольются со всех турниров и будут биться за Кубок Англии с М.Ю.
    Коман Сити!

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  4. arhangel777 01.03.2019 12:15 # arhangel777
    Марез мертвый, Сане пока что на спаде, но думаю он скоро вернется на должный уровень. Ну и конечно ждем с нетерпение возвращение Жезуса и Стоунса.
    Come on, City!!!

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