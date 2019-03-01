Гвардиола потребовал от Сане и Махреза прибавить

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола предупредил вингеров Лероя Сане и Рияда Махреза, что те должны улучшить свою игру.

Сане и Махрез вышли в стартовом составе "горожан" на матч Премьер-Лиги против "Вест Хэма" посреди недели, но так и не помогли своей команде взломать насыщенную оборону соперника.



В начале второго тайма Гвардиола убрал Лероя и Рияда с поля, выпустив Рахима Стерлинга и Бернарду Силву, которые освежили игру и поспособствовали победе со счетом 1:0. Хосеп надеется, что это станет уроком для двух его подопечных.



"Нам требовалось немного ускориться. Это был матч на 0:0, и нам требовалось сделать шаг вперед".



"Если люди ожидают, Бернарду и Рахим сыграют все оставшиеся 20 матчей, то этому не бывать. 20 — это гипотетическое количество, если мы достигнем всех финалов".



"Лероя и Рияд знают, что им нужно делать — упорнее тренироваться, лучше играть. Они будут получать игровые минуты".



"Мне было бы легко снова выпустить Бернарду и Рахима, но мы не можем себе этого позволить, играя каждые три дня. Каждый игрок должен делать свой вклад".



"Точно так же мы не можем полагаться на одного Серхио Агуэро. Он был без сил в заключительные 15 минут. Нам нужно, чтобы Габриэль (Жезус) вернулся как можно скорее", — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.