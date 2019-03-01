Вейналдум ожидает битвы с "Эвертоном"

Полузащитник "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдум заявил, что ожидает столкнуться с предельно мотивированным "Эвертоном" в мерсисайдском дерби на "Гудисон Парк" в воскресенье.

Когда две мерсисайдские команды встречались в декабре, судьбу дерби решил гол вышедшего на замену Дивока Ориги буквально на последнем мгновении компенсированного времени.



Тогда главный тренер "красных" Юрген Клопп совершил свой знаменитый забег в центр поля, впоследствии чудом избежав наказания со стороны FA. По мнению Вейналдума, на сей раз "ириски" будут еще серьезнее настроены поставить палку в колеса своим соседям.



"Я ожидаю, что это будет большая битва. Последний раз, когда мы играли против них, это был большой и хороший матч. Они были действительно хороши — лучше, чем я когда-либо видел, играя против них прежде".



"Я не ожидаю, что на сей раз они будут менее мотивированы. Думаю, это будет сложный матч. Мы постараемся делать то, что делаем обычно. Каждый матч отличается. В последнее время они выступают неважно, но они всегда могут что-нибудь изменить и начать хорошую серию".



"Это дерби, и их болельщики ожидают многого от своих игроков, они будут поддерживать их на поле. Для "Эвертона" этот матч будет особенным относительно остальных".



"Этот матч выделяется. Не имеет значения, как они выглядят в последнее время, потому что из-за атмосферы, болельщиков и всей этой шумихи дерби будет другим", — цитирует Вейналдума Evening Standard.