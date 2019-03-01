Джек Уилшир уже не сыграет в этом сезоне
У полузащитника "Вест Хэма" Джека Уилшира случился рецидив травмы лодыжки, из-за чего он уже не сыграет в остатке сезона.
27-летний Уилшир находится вне игры с 1 декабря, когда он, восстановившись после перенесенной в сентябре операции на лодыжке, появился на заключительные пять минут матча против "Ньюкасла".
С тех пор Джек еще дважды ложился под нож хирурга. Начиная набирать форму после операции, Уилшир каждый раз сталкивался с осложнениями.
Этот раз не стал исключением. В феврале англичанин приступил к пробежкам на базе "молотобойцев", но во время одной из тренировок повредил сустав стопы.
Как стало известно The Sun, профильные доктора готовятся объявить Уилширу, что сезон для того окончен, хотя точный диагноз и методику лечения еще предстоит определить.
Добавим, что англичан присоединился к "Вест Хэму" лишь прошлым летом из "Арсенала" на правах свободного агента. С тех пор Уилшир сыграл только пять матчей в Премьер-Лиге. Главный тренер "молотобойцев" Мануэль Пеллегрини возлагал большие надежды на Джека как на партнера для капитана Марка Нобла, но нет худа без добра — эта ситуация открыла дорогу в состав талантливому Деклану Райсу.
01.03.2019 10:00
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ебаный рот, уже 27 пацану. недавно вроде только дебютировал в 16 лет
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молотки же знали, кого покупали...
здоровья.
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ничего нового, ждем подобной новости про Окса. Такой же травмат
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хуево очень хуево
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Жаль его, мог бы играть и играть но травмы постоянно подкашивают((( Здоровья!
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Так ведь можно и карьеру закончить
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кто это?
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Опасно очень опасно
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Опасно очень опасно
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