Джек Уилшир уже не сыграет в этом сезоне

Джек Уилшир У полузащитника "Вест Хэма" Джека Уилшира случился рецидив травмы лодыжки, из-за чего он уже не сыграет в остатке сезона.

27-летний Уилшир находится вне игры с 1 декабря, когда он, восстановившись после перенесенной в сентябре операции на лодыжке, появился на заключительные пять минут матча против "Ньюкасла".

С тех пор Джек еще дважды ложился под нож хирурга. Начиная набирать форму после операции, Уилшир каждый раз сталкивался с осложнениями.

Этот раз не стал исключением. В феврале англичанин приступил к пробежкам на базе "молотобойцев", но во время одной из тренировок повредил сустав стопы.

Как стало известно The Sun, профильные доктора готовятся объявить Уилширу, что сезон для того окончен, хотя точный диагноз и методику лечения еще предстоит определить.

Добавим, что англичан присоединился к "Вест Хэму" лишь прошлым летом из "Арсенала" на правах свободного агента. С тех пор Уилшир сыграл только пять матчей в Премьер-Лиге. Главный тренер "молотобойцев" Мануэль Пеллегрини возлагал большие надежды на Джека как на партнера для капитана Марка Нобла, но нет худа без добра — эта ситуация открыла дорогу в состав талантливому Деклану Райсу.


Метки Вест Хэм, травмы, Уилшир

Автор mihajlo   

Дата 01.03.2019 10:00

Количество просмотров Просмотров: 1067

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Последние комментарии:




  1. toledo 01.03.2019 11:56 # toledo
    ебаный рот, уже 27 пацану. недавно вроде только дебютировал в 16 лет

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  2. manutd-20champ 01.03.2019 11:03 # manutd-20champ
    молотки же знали, кого покупали...
    здоровья.

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  3. mixmaster 01.03.2019 10:37 # mixmaster
    ничего нового, ждем подобной новости про Окса. Такой же травмат

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  4. sumeo 01.03.2019 10:35 # sumeo
    хуево очень хуево

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  5. arhangel777 01.03.2019 10:34 # arhangel777
    Жаль его, мог бы играть и играть но травмы постоянно подкашивают((( Здоровья!

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  6. chebrec 01.03.2019 10:07 # chebrec
    Так ведь можно и карьеру закончить

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  7. pistolero-lfc 01.03.2019 10:06 # pistolero-lfc
    кто это?

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  8. tigerpool 01.03.2019 10:05 # tigerpool
    Опасно очень опасно

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  9. chebrec 01.03.2019 10:03 # chebrec
    Опасно очень опасно

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