Робертсон считает, что Игроком Года должен стать Ван Дейк

Защитник "Ливерпуля" Энди Робертсон считает, что его партнер по команде Виргил Ван Дейк должен получить награду лучшему игроку в этом сезоне Премьер-Лиги.

Если верить котировкам букмекеров, Ван Дейк является фаворитом на звание Игрока Года, которое присуждается Ассоциацией профессиональных футболистов (PFA) с 1974, опережая звезд "Манчестер Сити" Серхио Агуэро, Рахима Стерлинга и Давида Сильву, а также своего одноклубника и прошлогоднего победителя Мохамеда Салаха.



За все это время награда лишь пять раз доставалась защитнику — последний раз еще Джону Терри 14 лет назад. Однако Робертсон верит, что 27-летний голландец заслужил признание как лучший в дивизионе.



"Если бы сезон завершился сегодня, лично бы я отдал награду ему. Впереди еще 10 матчей, и кто-нибудь из другой команды может обратить на себя внимание, но мне кажется, что с Виргилом в составе наша команда способна показывать игру другого уровня".



"Обычно на эту награду претендуют атакующие игроки, потому что они забивают все голы и собирают все газетные заголовки, но Виргил великолепен в этом сезоне, и его хвалят абсолютно заслуженно".



"Я не думаю, что он будет думать о награде — он сосредоточен на команде. В то же время всегда приятно получить награду по итогам сезона, и я уверен, он будет среди претендентов. Если он и не выиграет ее, то будет близок".



"В дополнение ко всему он так стабилен. Если он продолжит демонстрировать игру, которую демонстрирует, не вижу никак причин, почему награда не достанется ему".



"Он определенно упрощает мою жизнь. Тебе гораздо проще, когда он рядом. Когда кто-нибудь идет в атаку на тебя, ты всегда знаешь, что Виргил подстрахует в центре — он редко оказывается вне позиции, если это вообще бывает".



"На мой взгляд, он лучший центральный защитник в мире прямо сейчас. Именно так он играет и такую уверенность демонстрирует. При этом он все еще достаточно молод и может стать лучше", — цитирует Робертсона Sky Sports.