Джо Коул уверен, что "Арсенал" победит "Тоттенхэм"

Экс-звезда "Челси" Джо Коул уверен, что "Арсенал" обыграет "Тоттенхэм" в дерби Северного Лондона на "Уэмбли" в субботу.

К дерби со своими соседями по городу и турнирной таблице Премьер-Лиги "шпоры" подходят на фоне разочаровывающих поражений от "Бернли" и "Челси".



В этот же период "канониры" уверенно разобрались с "Саутгемптоном" и "Борнмутом", и если удача улыбнется им снова, "Арсенал" окажется всего в одном очке от третьей строчки. По мнению Коула, сценарий этого очень даже вероятен.



"Это будет отличный матч. Если рассматривать это дерби как отдельно взятый матч, то я отдаю предпочтение "Арсеналу". Они движутся по нарастающей и добились замечательного результата против "Борнмута".



"Что касается "Тоттенхэма", то их критикует даже собственный тренер. Они совершают глупые ошибки. Поэтому я бы поставил на "Арсенал", — сообщил Коул Sky Sports.