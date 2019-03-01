Джо Коул уверен, что "Арсенал" победит "Тоттенхэм"

Пьер-Эмерик Обамеянг и Ян Вертонген Экс-звезда "Челси" Джо Коул уверен, что "Арсенал" обыграет "Тоттенхэм" в дерби Северного Лондона на "Уэмбли" в субботу.

К дерби со своими соседями по городу и турнирной таблице Премьер-Лиги "шпоры" подходят на фоне разочаровывающих поражений от "Бернли" и "Челси".

В этот же период "канониры" уверенно разобрались с "Саутгемптоном" и "Борнмутом", и если удача улыбнется им снова, "Арсенал" окажется всего в одном очке от третьей строчки. По мнению Коула, сценарий этого очень даже вероятен.

"Это будет отличный матч. Если рассматривать это дерби как отдельно взятый матч, то я отдаю предпочтение "Арсеналу". Они движутся по нарастающей и добились замечательного результата против "Борнмута".

"Что касается "Тоттенхэма", то их критикует даже собственный тренер. Они совершают глупые ошибки. Поэтому я бы поставил на "Арсенал", — сообщил Коул Sky Sports.


Метки Арсенал, Коул, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 01.03.2019 08:00

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Последние комментарии:




  1. tigerpool 01.03.2019 09:12 # tigerpool
    Надеюсь арсенал, челси и мю выиграют свои матчи, чтоб борьбу за 4 место тоже было интересно наблюдать

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  2. ofori-twumasi 01.03.2019 09:03 # ofori-twumasi
    Петухи сильнее, они выиграют.

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  3. chelsiukpro 01.03.2019 08:17 # chelsiukpro
    По ходу так и будет

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