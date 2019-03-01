Сульшер — единственный кандидат для "Юнайтед"

Оле Гуннар Сульшер является единственным серьезным кандидатом для руководства "Манчестер Юнайтед" на должность постоянного главного тренера.

Возглавив "красных дьяволов" в декабре после увольнения Жозе Моуриньо, Сульшер изначально рассматривался как временная фигура. Ожидалось, что в мае Оле Гуннар вернется в "Мольде", а "Юнайтед" назначит первоклассного специалиста вроде Маурисио Почеттино, Массимилиано Аллегри или Зинедина Зидана.



Однако с тех пор многое изменилось. При Сульшере "Юнайтед" одержал 12 побед, дважды сыграл вничью и проиграл лишь ПСЖ в Лиге Чемпионов. "Дьяволы" снова радуют своих болельщиков зрелищным футболом и очень достойно выглядят в больших матчах, уже одолев "Тоттенхэм", "Арсенал" и "Челси".



Как стало известно ESPN от высокопоставленных источников в "Юнайтед", клуб по-прежнему собирается назначить постоянного рулевого только в конце сезона, однако в данный момент у "дьяволов" нет планов вступать в переговоры с кем-либо из других специалистов, помимо Сульшера.



Боссы "Юнайтед" находятся под впечатлением от того как 46-летний норвежец преобразил игру, результаты и атмосферу в раздевалке. Если Сульшер продолжит в том де духе, то сделает выбор клуба очень простым.