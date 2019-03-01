Сон и Почеттино взяли главные награды на London Football Awards 2019 года

Сон Хен Мин и Маурисио Почеттино Нападающий "Тоттенхэма" Сон Хен Мин и его тренер Маурисио Почеттино взяли главные награды на ежегодной церемонии London Football Awards.

Южнокореец Сон совершенно выдающимся образом проводит сезон 2018/19, забив 16 голов в 34 матчах за "шпор" с учетом всех соревнований. Этих успехов Хен Мин добился, несмотря на участие в двух международных турнирах со своей сборной.

Коллегия из 22 экспертов, включая бывших игроков Бобби Замору, Боба Уилсона и Тони Котти, по достоинству оценила игру Сона, поставив лидера "Тоттенхэма" выше прошлогоднего победителя Харри Кейна, а также Пьер-Эмерика Обамеянга, Эдена Азара и Андроса Таусенда.

А Тренером Года в Лондоне на сей раз стал Почеттино, опередив Хави Грасию из "Уотфорда" и Маурицио Сарри из "Челси". Эту награду Маурисио забрал из рук Роя Ходжсона, спасшего в прошлом сезоне "Кристал Пэлас" от вылета из Премьер-Лиги.

Также можно добавить, что молодым Игроком Года в Лондоне был признан полузащитник "Вест Хэма" Деклан Райс, а Андрос Таунсенд из "Кристал Пэлас" получил приз за лучший гол — в ворота "Манчестер Сити".



Метки London Football Awards, награды, Почеттино, Сон, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 01.03.2019 06:00

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