"Юнайтед" примет решение по Валенсии до конца марта

Антонио Валенсия "Манчестер Юнайтед" должен будет принять решение по своему капитану Антонио Валенсии в течение следующего месяца.

За последние пять месяцев Валенсия отметился только одним появлением в стартовом составе "красных дьяволов" в рамках Премьер-Лиги, а последний раз выходил на поле еще 2 января.

В минувший вторник тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер сообщил, что эквадорский защитник все еще находится в трех неделях от оптимальной формы. Поскольку в марте будет международный перерыв, на возвращение Антонио стоит рассчитывать к матчу против "Уотфорда" 30 марта.

Как раз к тому моменту клуб с "Олд Траффорд" должен будет решить вопрос с будущим 33-летнего Валенсии. Действующий контракт Антонио истекает в конце сезона, и хотя "Юнайтед" сохраняет опцию по его автоматическому продлению на 12 месяцев, воспользоваться этой опцией можно только до конца марта, утверждает Manchester Evening News.

Если Валенсия все-таки покинет "Олд Траффорд" в конце сезона свободным агентом, то станет первым игроком, чья опция не будет использована клубом с момента введения данного правила исполнительным директором Эдом Вудвордом в 2013 году.


Метки Валенсия, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 28.02.2019 23:00

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Последние комментарии:




  1. brown-ale 28.02.2019 23:16 # brown-ale
    Ни как вингер, ни как защ уже не тянет. Давай назад в Эквадор.

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  2. mancunia-planet 28.02.2019 23:09 # mancunia-planet
    Видимо карьера Валька подходит к завершению! Верой и правдой играл за хлеб и воду, за идею! Ты не будешь забыт, партия будет помнить своих героев! Ю л нэва вок элон братан!

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