"Юнайтед" примет решение по Валенсии до конца марта

"Манчестер Юнайтед" должен будет принять решение по своему капитану Антонио Валенсии в течение следующего месяца.

За последние пять месяцев Валенсия отметился только одним появлением в стартовом составе "красных дьяволов" в рамках Премьер-Лиги, а последний раз выходил на поле еще 2 января.



В минувший вторник тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер сообщил, что эквадорский защитник все еще находится в трех неделях от оптимальной формы. Поскольку в марте будет международный перерыв, на возвращение Антонио стоит рассчитывать к матчу против "Уотфорда" 30 марта.



Как раз к тому моменту клуб с "Олд Траффорд" должен будет решить вопрос с будущим 33-летнего Валенсии. Действующий контракт Антонио истекает в конце сезона, и хотя "Юнайтед" сохраняет опцию по его автоматическому продлению на 12 месяцев, воспользоваться этой опцией можно только до конца марта, утверждает Manchester Evening News.



Если Валенсия все-таки покинет "Олд Траффорд" в конце сезона свободным агентом, то станет первым игроком, чья опция не будет использована клубом с момента введения данного правила исполнительным директором Эдом Вудвордом в 2013 году.