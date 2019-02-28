УЕФА закрыл дело в отношении "Челси"

УЕФА закрыл дисциплинарное дело в отношении "Челси" по поводу антисемитского поведения болельщиков лондонского клуба на выездном матче Лиги Европы против "Види".

Во время ничьей 2:2 в Будапеште в декабре болельщики "Челси" скандировали нелицеприятные кричалки насчет своих оппонентов из "Тоттенхэма" с использованием слова "жиды" — это случилось спустя считанные дни после того, как расистским оскорблениям на "Стэмфорд Бридж" подвергся вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг.



"Челси", очень трепетно относящийся к любым проявлениям дискриминации и особенно антисемитизма, немедленно осудил поведение своих поклонников, а УЕФА начал расследование в отношении этого инцидента.



Существовали опасения, что один из своих следующих домашних матчей "синие" проведут на частично закрытом "Стэмфорд Бридж", однако сегодня, без раскрытия причин, УЕФА объявил о закрытии этого дела без каких-либо санкций для лондонского клуба.