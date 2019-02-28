УЕФА закрыл дело в отношении "Челси"

Челси УЕФА закрыл дисциплинарное дело в отношении "Челси" по поводу антисемитского поведения болельщиков лондонского клуба на выездном матче Лиги Европы против "Види".

Во время ничьей 2:2 в Будапеште в декабре болельщики "Челси" скандировали нелицеприятные кричалки насчет своих оппонентов из "Тоттенхэма" с использованием слова "жиды" — это случилось спустя считанные дни после того, как расистским оскорблениям на "Стэмфорд Бридж" подвергся вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг.

"Челси", очень трепетно относящийся к любым проявлениям дискриминации и особенно антисемитизма, немедленно осудил поведение своих поклонников, а УЕФА начал расследование в отношении этого инцидента.

Существовали опасения, что один из своих следующих домашних матчей "синие" проведут на частично закрытом "Стэмфорд Бридж", однако сегодня, без раскрытия причин, УЕФА объявил о закрытии этого дела без каких-либо санкций для лондонского клуба.


Метки болельщики, Види, Лига Европы, УЕФА, Челси

Автор mihajlo   

Дата 28.02.2019 22:00

Количество просмотров Просмотров: 653

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  1. sisyazavr 28.02.2019 23:11 # sisyazavr
    Осталось и за другое дело чемодан занести, и все будет на мази, до связи.

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  2. fanat-united 28.02.2019 22:39 # fanat-united
    Ещё бы они не закрыли, УЕФА самая коррумпированная организация в мире

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  3. mr-tsoy 28.02.2019 22:27 # mr-tsoy
    Отмазались как в рашке взяткой

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