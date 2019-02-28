Де Хеа хочет получать на уровне Алексиса Санчеса

Голкипер Давид Де Хеа подпишет новый контракт с "Манчестер Юнайтед", если получит зарплату на уровне нападающего Алексиса Санчеса.

Ранее в этом сезоне "красные дьяволы" были вынуждены воспользоваться своей опцией по продлению действующего контракта Де Хеа на 12 месяцев — до июня 2020.



Таким образом, "Юнайтед" лишь немного выиграл время и должен будет решить судьбу своего первого номера грядущим летом, иначе затем стоимость Давида начнет резко падать.



Как стало известно The Independent, недавно стороны все же продвинулись в переговорах, уладив вопрос с комиссионными агенту Жорже Мендешу. Кроме того, Де Хеа выразил готовность заключить новую сделку — но на своих условиях.



28-летний испанец согласен провести лучшие годы своей карьеры на "Олд Траффорд" при условии, что сравняется по зарплате с Санчесом. Базовый оклад Алексиса составляет 400 тысяч фунтов каждые семь дней, но благодаря бонусам чилиец может увеличить свое недельное жалование до 500 тыс. фунтов.



В оставшиеся до лета месяцы "Юнайтед" должен решить, согласиться ли на требования Де Хеа, сейчас зарабатывающего 240 тыс. фунтов в неделю, или продать Давида, интерес к которому проявляют ПСЖ и "Ювентус".