Де Хеа хочет получать на уровне Алексиса Санчеса

Давид Де Хеа и Алексис Санчес Голкипер Давид Де Хеа подпишет новый контракт с "Манчестер Юнайтед", если получит зарплату на уровне нападающего Алексиса Санчеса.

Ранее в этом сезоне "красные дьяволы" были вынуждены воспользоваться своей опцией по продлению действующего контракта Де Хеа на 12 месяцев — до июня 2020.

Таким образом, "Юнайтед" лишь немного выиграл время и должен будет решить судьбу своего первого номера грядущим летом, иначе затем стоимость Давида начнет резко падать.

Как стало известно The Independent, недавно стороны все же продвинулись в переговорах, уладив вопрос с комиссионными агенту Жорже Мендешу. Кроме того, Де Хеа выразил готовность заключить новую сделку — но на своих условиях.

28-летний испанец согласен провести лучшие годы своей карьеры на "Олд Траффорд" при условии, что сравняется по зарплате с Санчесом. Базовый оклад Алексиса составляет 400 тысяч фунтов каждые семь дней, но благодаря бонусам чилиец может увеличить свое недельное жалование до 500 тыс. фунтов.

В оставшиеся до лета месяцы "Юнайтед" должен решить, согласиться ли на требования Де Хеа, сейчас зарабатывающего 240 тыс. фунтов в неделю, или продать Давида, интерес к которому проявляют ПСЖ и "Ювентус".


Метки Де Хеа, контракты, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 28.02.2019 21:00

Количество просмотров Просмотров: 318

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Последние комментарии:




  1. dannylucker 28.02.2019 21:18 # dannylucker
    понеслась, зарплатная ведомость у мю конечно скоро треснет по швам

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  2. mancunia-planet 28.02.2019 21:14 # mancunia-planet
    х_йня вопрос

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  3. gera060886 28.02.2019 21:13 # gera060886
    Алексис это пацаны фиаско мю

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  4. chebrec 28.02.2019 21:09 # chebrec
    Ехехехехехехехехехехехехе
    Я об этом уже вчера кидал

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  5. imfake 28.02.2019 21:08 # imfake
    какие 400к в неделю у Санчеза? какие 500к с бонусами? админ, ты что с ума сошел? алексис дай бог если 350 получает со всеми бонусами

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