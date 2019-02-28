Де Хеа хочет получать на уровне Алексиса Санчеса
Голкипер Давид Де Хеа подпишет новый контракт с "Манчестер Юнайтед", если получит зарплату на уровне нападающего Алексиса Санчеса.
Ранее в этом сезоне "красные дьяволы" были вынуждены воспользоваться своей опцией по продлению действующего контракта Де Хеа на 12 месяцев — до июня 2020.
Таким образом, "Юнайтед" лишь немного выиграл время и должен будет решить судьбу своего первого номера грядущим летом, иначе затем стоимость Давида начнет резко падать.
Как стало известно The Independent, недавно стороны все же продвинулись в переговорах, уладив вопрос с комиссионными агенту Жорже Мендешу. Кроме того, Де Хеа выразил готовность заключить новую сделку — но на своих условиях.
28-летний испанец согласен провести лучшие годы своей карьеры на "Олд Траффорд" при условии, что сравняется по зарплате с Санчесом. Базовый оклад Алексиса составляет 400 тысяч фунтов каждые семь дней, но благодаря бонусам чилиец может увеличить свое недельное жалование до 500 тыс. фунтов.
В оставшиеся до лета месяцы "Юнайтед" должен решить, согласиться ли на требования Де Хеа, сейчас зарабатывающего 240 тыс. фунтов в неделю, или продать Давида, интерес к которому проявляют ПСЖ и "Ювентус".
28.02.2019 21:00
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понеслась, зарплатная ведомость у мю конечно скоро треснет по швам
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х_йня вопрос
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Алексис это пацаны фиаско мю
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Ехехехехехехехехехехехехе
Я об этом уже вчера кидал
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какие 400к в неделю у Санчеза? какие 500к с бонусами? админ, ты что с ума сошел? алексис дай бог если 350 получает со всеми бонусами
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