"Фулхэм" уволил Раньери и доверил команду Паркеру

"Фулхэм" объявил об увольнении своего главного тренера Клаудио Раньери. Управление командой в остатке сезона на себя примет ассистент итальянца Скотт Паркер.

Напомним, Раньери возглавил "дачников" менее четырех месяцев назад, в ноябре, сменив на тренерском мостике Славишу Йокановича.



За это время "Фулхэм" сыграл 16 матчей в Премьер-Лиге, но одержал лишь три победы, включая 3:2 над "Саутгемптоном" в дебютном матче Раньери.



Проиграв накануне все тому же "Саутгемптону" со счетом 2:0, "дачники" практически лишились реальных шансов на выживание в Премьер-Лиге — теперь отставание от спасительного места составляет 10 очков.



На следующий день после выезда на "Сент Мэри" Раньери был вызван на ковер к вице-президенту клуба Тони Хану. И хотя ранее Клаудио говорил, что готов тренировать "Фулхэм" даже в Чемпионшипе, "дачники" предпочли отказаться от его услуг.



Дело 67-летнего итальянца, также поработавшего в Премьер-Лиге с "Челси" и "Лестером", продолжит Скотт Паркер, который прошлым летом оставил работу в академии "Тоттенхэма" и вошел в тренерский штаб Йокановича в "Фулхэме".