"Фулхэм" уволил Раньери и доверил команду Паркеру
"Фулхэм" объявил об увольнении своего главного тренера Клаудио Раньери. Управление командой в остатке сезона на себя примет ассистент итальянца Скотт Паркер.
Напомним, Раньери возглавил "дачников" менее четырех месяцев назад, в ноябре, сменив на тренерском мостике Славишу Йокановича.
За это время "Фулхэм" сыграл 16 матчей в Премьер-Лиге, но одержал лишь три победы, включая 3:2 над "Саутгемптоном" в дебютном матче Раньери.
Проиграв накануне все тому же "Саутгемптону" со счетом 2:0, "дачники" практически лишились реальных шансов на выживание в Премьер-Лиге — теперь отставание от спасительного места составляет 10 очков.
На следующий день после выезда на "Сент Мэри" Раньери был вызван на ковер к вице-президенту клуба Тони Хану. И хотя ранее Клаудио говорил, что готов тренировать "Фулхэм" даже в Чемпионшипе, "дачники" предпочли отказаться от его услуг.
Дело 67-летнего итальянца, также поработавшего в Премьер-Лиге с "Челси" и "Лестером", продолжит Скотт Паркер, который прошлым летом оставил работу в академии "Тоттенхэма" и вошел в тренерский штаб Йокановича в "Фулхэме".
28.02.2019 20:00
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Последние комментарии:
аккурат перед матчей с пенсами, мдааааааааааа
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дачников потопил чемберс калум 144%
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Дернут пинсоф значит
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Уроды, гнобят заслуженного тренера АПЛ, сотворившего чудо с Лестером. Все равно эту выгребную яму уже ничто не спасет. Скриньте.
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хехехе, чо т быстро
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в Селтике место свободно.
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с таким составом надо за лигу европы бороться, а не за выживание. при раньери дела дачников стали совсем убоги, при йокановиче хоть атака была, а итальянец просрал абсолютно всю игру
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