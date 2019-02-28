"Фулхэм" уволил Раньери и доверил команду Паркеру

Клаудио Раньери и Скотт Паркер "Фулхэм" объявил об увольнении своего главного тренера Клаудио Раньери. Управление командой в остатке сезона на себя примет ассистент итальянца Скотт Паркер.

Напомним, Раньери возглавил "дачников" менее четырех месяцев назад, в ноябре, сменив на тренерском мостике Славишу Йокановича.

За это время "Фулхэм" сыграл 16 матчей в Премьер-Лиге, но одержал лишь три победы, включая 3:2 над "Саутгемптоном" в дебютном матче Раньери.

Проиграв накануне все тому же "Саутгемптону" со счетом 2:0, "дачники" практически лишились реальных шансов на выживание в Премьер-Лиге — теперь отставание от спасительного места составляет 10 очков.

На следующий день после выезда на "Сент Мэри" Раньери был вызван на ковер к вице-президенту клуба Тони Хану. И хотя ранее Клаудио говорил, что готов тренировать "Фулхэм" даже в Чемпионшипе, "дачники" предпочли отказаться от его услуг.

Дело 67-летнего итальянца, также поработавшего в Премьер-Лиге с "Челси" и "Лестером", продолжит Скотт Паркер, который прошлым летом оставил работу в академии "Тоттенхэма" и вошел в тренерский штаб Йокановича в "Фулхэме".


Метки Паркер, Раньери, тренеры, Фулхэм

Автор mihajlo   

Дата 28.02.2019 20:00

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Последние комментарии:




  1. thegodfather 28.02.2019 20:38 # thegodfather
    аккурат перед матчей с пенсами, мдааааааааааа

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  2. wilegend 28.02.2019 20:32 # wilegend
    дачников потопил чемберс калум 144%

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  3. chelsea-69 28.02.2019 20:28 # chelsea-69
    Дернут пинсоф значит

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  4. leon-britton 28.02.2019 20:17 # leon-britton
    Уроды, гнобят заслуженного тренера АПЛ, сотворившего чудо с Лестером. Все равно эту выгребную яму уже ничто не спасет. Скриньте.

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  5. hammersmith 28.02.2019 20:07 # hammersmith
    хехехе, чо т быстро

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  6. contrario 28.02.2019 20:04 # contrario
    в Селтике место свободно.

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  7. liverfun 28.02.2019 20:02 # liverfun
    с таким составом надо за лигу европы бороться, а не за выживание. при раньери дела дачников стали совсем убоги, при йокановиче хоть атака была, а итальянец просрал абсолютно всю игру

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