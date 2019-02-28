Фанат "Ромы" приговорен к трем с половиной годам тюрьмы за избиение Шона Кокса
Фанат "Ромы" был приговорен с тремя с половиной годам тюрьмы за избиение фаната "Ливерпуля" Шона Кокса.
Напомним, первый полуфинальный матч Лиги Чемпионов между "Ливерпулем" и "Ромой" на "Энфилде" сопровождался массовыми беспорядками.
В одной из такой стычек пострадал 53-летний Кокс, отец трех детей. Шон получил тяжелейшие травмы, в том числе головы, и проходит реабилитацию до сих пор.
В прошлом месяце в рамках расследования этого дела из Италии был экстрадирован 30-летний Симоне Мастрелли, уроженец Рима.
Как сообщает Sky Sports, сегодня Мастрелли предстал перед Королевским судом Престона, признав свою вину и подтвердив, что злонамеренно нанес Коксу увечья. Теперь ближайшие три с половиной года Симоне проведет за решеткой.
28.02.2019 19:00
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