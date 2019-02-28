FA не накажет Кейна за стычку с Аспиликуэтой

Сесар Аспиликуэта и Харри Кейн Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн избежал наказания за стычку с защитником "Челси" Сесаром Аспиликуэтой в матче Премьер-Лиги на "Стэмфорд Бридж" накануне вечером.

Данный инцидент случился еще в первом тайме матча, проигранного "шпорами" со счетом 2:0. Оказавшись лицом к лицу с оппонентом, Кейн сделал явное движение лбом вперед.

Попытка Харри забодать Сесара осталась без реакции со стороны Андре Марринера, однако в своем послематчевой отчете, сообщает BBC, рефери указал, что четко видел этот эпизод и сознательно решил обойтись без карточек.

Поскольку решение рефери не подлежит пересмотру, у FA не остается рычагов, чтобы наказать Кейна. Это означает, что бомбардир "Тоттенхэма" сможет принять участие в дерби Северного Лондона против "Арсенала" в субботу.

Вместе с тем Ассоциации все еще предстоит вынести вердикт насчет главного тренера "шпор" Маурисио Почеттино, который повздорил с рефери Майком Дином в предыдущем матче, против "Бернли".


Метки FA, Кейн, Марринер, Премьер-Лига, рефери, Тоттенхэм, Челси

Автор mihajlo   

Дата 28.02.2019 18:00

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