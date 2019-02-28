Деклан Райс приблизился к вызову в сборную Англии

Полузащитник "Вест Хэма" Деклан Райс приблизился к первому в своей карьере вызову в сборную Англии, подав запрос в ФИФА на смену привязки к национальной команде.

Напомним, ранее в феврале 20-летний Райс официально объявил, что решил связать свою международную карьеру со сборной Англии, а не Ирландии, за которую он сыграл три товарищеских матча.



Свои слова Деклан подкрепил делом. Сегодня ФИФА подтвердила, что от "молотобойца" поступило прошение на смену регистрации.



В данный момент этот запрос еще рассматривается, однако FA и главный тренер "трех львов" Гарет Саутгейт, посетивший накануне выездной матч "Вест Хэма" против "Манчестер Сити", надеются на положительный ответ до ближайшего международного перерыва.



Добавим, что в марте англичане сыграют со сборными Чехии и Черногории в рамках отбора к Евро-2020. Это будет отличная возможность для Саутгейта посмотреть в деле ближайший резерв перед назначенным на июнь плей-офф Лиги Наций.