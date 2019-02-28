Лукаку: "Сульшер держит меня голодным"

Ромелу Лукаку Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку заявил, что доволен своей ролью при Оле Гуннаре Сульшере и многому учится у норвежского специалиста.

После прихода Сульшера на тренерский мостик основным центральным нападающим "красных дьяволов" стал Маркус Рэшфорд, тогда как Лукаку с недавних пор приходится довольствоваться выходами на замену или игрой на фланге.

В прессе даже поползли слухи, что Ромелу может покинуть "Олд Траффорд" в конце сезона. Однако бельгиец никуда уходить не собирается и своим дублем против "Кристал Пэлас" накануне вечером доказал, что может быть полезным для Сульшера.

"Я просто хотел забить. Я нападающий, поэтому я хочу забивать голы. Я сделал, что должен был сделать, а также поучаствовал в комбинации с оставшимся голом. Еще против "Ливерпуля" я создал пару моментов, поэтому я знал, что меня скоро прорвет. Я рад, что помог команде".

"Футбол — это не индивидуальный вид спорта, здесь каждый старается помогать общему делу. Если ты поставишь свою индивидуальную игру выше, ты не поможешь своей команде. Поэтому я трудился на благо команды, и я рад, что поспособствовал победе".

"Я доволен своими голами, доволен своей игрой, но в первую очередь я доволен победой. Нам было действительно важно победить, учитывая результаты остальных команд. Мы сделали, что должны были сделать, и теперь мы должны продолжать".

"Мне нравится Оле. Он очень открытый и искренний человек в своем общении, а также он держит меня голодным".

"Если вы посмотрите на мою карьеру, рядом со мной всегда были нападающие, которые помогали мне, поэтому теперь я многому учусь у Оле. Каждый день я постигаю что-то новое и становлюсь лучше. Так это вижу я", — цитирует Лукаку Daily Mail.


Метки Лукаку, Манчестер Юнайтед, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 28.02.2019 16:00

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  1. dallaslp 28.02.2019 16:55 # dallaslp
    один момент на 0,14xG

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  2. mc-od 28.02.2019 16:27 # mc-od
    Мукаку излишне адекватен, а зря, на Фапли не поймут. Щас тут дадут детальные пояснения про рацион негров. Ну и о пользе голода и похудении, конечно же..))

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  3. suddenly 28.02.2019 16:21 # suddenly
    Тебе полезно быть голодным, вон толстый какой.

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  4. mancunia-planet 28.02.2019 16:21 # mancunia-planet
    Оле всё чётка дела! Кто бы мог подумать, а всё получается!

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  5. tra-hall 28.02.2019 16:06 # tra-hall
    Нет ничего лучшего, чем пару тройку голодных нигеров в клубе.

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