Лукаку: "Сульшер держит меня голодным"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку заявил, что доволен своей ролью при Оле Гуннаре Сульшере и многому учится у норвежского специалиста.

После прихода Сульшера на тренерский мостик основным центральным нападающим "красных дьяволов" стал Маркус Рэшфорд, тогда как Лукаку с недавних пор приходится довольствоваться выходами на замену или игрой на фланге.



В прессе даже поползли слухи, что Ромелу может покинуть "Олд Траффорд" в конце сезона. Однако бельгиец никуда уходить не собирается и своим дублем против "Кристал Пэлас" накануне вечером доказал, что может быть полезным для Сульшера.



"Я просто хотел забить. Я нападающий, поэтому я хочу забивать голы. Я сделал, что должен был сделать, а также поучаствовал в комбинации с оставшимся голом. Еще против "Ливерпуля" я создал пару моментов, поэтому я знал, что меня скоро прорвет. Я рад, что помог команде".



"Футбол — это не индивидуальный вид спорта, здесь каждый старается помогать общему делу. Если ты поставишь свою индивидуальную игру выше, ты не поможешь своей команде. Поэтому я трудился на благо команды, и я рад, что поспособствовал победе".



"Я доволен своими голами, доволен своей игрой, но в первую очередь я доволен победой. Нам было действительно важно победить, учитывая результаты остальных команд. Мы сделали, что должны были сделать, и теперь мы должны продолжать".



"Мне нравится Оле. Он очень открытый и искренний человек в своем общении, а также он держит меня голодным".



"Если вы посмотрите на мою карьеру, рядом со мной всегда были нападающие, которые помогали мне, поэтому теперь я многому учусь у Оле. Каждый день я постигаю что-то новое и становлюсь лучше. Так это вижу я", — цитирует Лукаку Daily Mail.