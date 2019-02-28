Гвардиола: "И мы, и "Ливерпуль" еще будем терять очки"

Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, что ожидает еще немало неожиданных поворотов в чемпионской гонке в 10 оставшихся турах.

Накануне вечером опустошенный морально и физически воскресным финалом Кубка Лиги "Сити" вырвал минимальную победу у "Вест Хэма", а в параллельном матче "Ливерпуль" разгромил "Уотфорд" со счетом 5:0 и сохранил очко преимущества над "горожанами".

В этот же вечер от чемпионской гонки фактически оказался отцеплен "Тоттенхэм", потерпевший второе поражение подряд. Оставшимся двум претендентам на титул предстоит сыграть еще по 10 матчей, и Гвардиола уверен, что никто не пройдет эту дистанцию без потерь.

"Мы всегда знали, что "Ливерпуль" — это команда топ-уровня. Мы знали это".

"Теперь между первыми двумя командами и третьей появился отрыв. Мы в восьми очках впереди "Тоттенхэма", лидер — в девяти".

"Впереди еще 10 матчей, и в них может многое произойти. Думаю, мы будем терять очки, "Ливерпуль" будет терять очки. Интрига сохранится до самого конца", — цитирует Гвардиола Goal.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 28.02.2019 15:00

Количество просмотров Просмотров: 1174

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  1. tot35 28.02.2019 16:04 # tot35
    Битва за очко)

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  2. mc-od 28.02.2019 16:00 # mc-od
    Время майнд гэймз от нашего "лысого шарлатана"..))

    C'mon CITY! C'mon KPACUBO!

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  3. liverfun 28.02.2019 15:45 # liverfun
    опять о ливерпуле, ну что за нытик. вот топ сразу сказал: нам поебать на конкурентов, у нас свои игры, которые мы обязаны выигрывать, а этот гвардиола все ноет и ноет, как и его игроки

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  4. alexomck 28.02.2019 15:30 # alexomck
    у Пепки каждый месяц пачка отмазок, так мягко, что не удобно уже.

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  5. superglor 28.02.2019 15:29 # superglor
    Кто мы-то? Кто мы?

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  6. narcot 28.02.2019 15:28 # narcot
    очко вы своё уже потеряли, а вот обрыганы - нет

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  7. largo-winch 28.02.2019 15:28 # largo-winch
    Ливерпуль может одолжить очки Клоппа, а Мансити всего лишь твоё очко
    ехехеех

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  8. recyjoed 28.02.2019 15:13 # recyjoed
    надо еще разницу забитых и пропущенных улучшить. 6-0 выиграть Эвертон.

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