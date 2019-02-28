Гвардиола: "И мы, и "Ливерпуль" еще будем терять очки"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, что ожидает еще немало неожиданных поворотов в чемпионской гонке в 10 оставшихся турах.

Накануне вечером опустошенный морально и физически воскресным финалом Кубка Лиги "Сити" вырвал минимальную победу у "Вест Хэма", а в параллельном матче "Ливерпуль" разгромил "Уотфорд" со счетом 5:0 и сохранил очко преимущества над "горожанами".



В этот же вечер от чемпионской гонки фактически оказался отцеплен "Тоттенхэм", потерпевший второе поражение подряд. Оставшимся двум претендентам на титул предстоит сыграть еще по 10 матчей, и Гвардиола уверен, что никто не пройдет эту дистанцию без потерь.



"Мы всегда знали, что "Ливерпуль" — это команда топ-уровня. Мы знали это".



"Теперь между первыми двумя командами и третьей появился отрыв. Мы в восьми очках впереди "Тоттенхэма", лидер — в девяти".



"Впереди еще 10 матчей, и в них может многое произойти. Думаю, мы будем терять очки, "Ливерпуль" будет терять очки. Интрига сохранится до самого конца", — цитирует Гвардиола Goal.