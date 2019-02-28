Гвардиола: "И мы, и "Ливерпуль" еще будем терять очки"
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, что ожидает еще немало неожиданных поворотов в чемпионской гонке в 10 оставшихся турах.
Накануне вечером опустошенный морально и физически воскресным финалом Кубка Лиги "Сити" вырвал минимальную победу у "Вест Хэма", а в параллельном матче "Ливерпуль" разгромил "Уотфорд" со счетом 5:0 и сохранил очко преимущества над "горожанами".
В этот же вечер от чемпионской гонки фактически оказался отцеплен "Тоттенхэм", потерпевший второе поражение подряд. Оставшимся двум претендентам на титул предстоит сыграть еще по 10 матчей, и Гвардиола уверен, что никто не пройдет эту дистанцию без потерь.
"Мы всегда знали, что "Ливерпуль" — это команда топ-уровня. Мы знали это".
"Теперь между первыми двумя командами и третьей появился отрыв. Мы в восьми очках впереди "Тоттенхэма", лидер — в девяти".
"Впереди еще 10 матчей, и в них может многое произойти. Думаю, мы будем терять очки, "Ливерпуль" будет терять очки. Интрига сохранится до самого конца", — цитирует Гвардиола Goal.
28.02.2019 15:00
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Последние комментарии:
Битва за очко)
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Время майнд гэймз от нашего "лысого шарлатана"..))
C'mon CITY! C'mon KPACUBO!
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опять о ливерпуле, ну что за нытик. вот топ сразу сказал: нам поебать на конкурентов, у нас свои игры, которые мы обязаны выигрывать, а этот гвардиола все ноет и ноет, как и его игроки
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у Пепки каждый месяц пачка отмазок, так мягко, что не удобно уже.
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Кто мы-то? Кто мы?
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очко вы своё уже потеряли, а вот обрыганы - нет
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Ливерпуль может одолжить очки Клоппа, а Мансити всего лишь твоё очко
ехехеех
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надо еще разницу забитых и пропущенных улучшить. 6-0 выиграть Эвертон.
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