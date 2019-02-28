Кабальеро: "Кепа был великолепен сегодня"

Резервный голкипер "Челси" Вилли Кабальеро заявил, что между ним и Кепой Аррисабалагой нет никаких проблем.

37-летний Кабальеро выглядел абсолютно опустошенным, когда из-за упрямства Аррисабалаги он не смог выйти на серию пенальти против "Манчестер Сити", своей бывшей команды, в воскресном финале Кубка Лиги.



Накануне вечером главный тренер "синих" Маурицио Сарри восстановил справедливость, отправив Кепу на лавку, а Вилли — защищать ворота в матче Премьер-Лиги против "Тоттенхэма".



После победы со счетом 2:0 Кабальеро выразил уверенность, что его молодой товарищ извлек урок. По словам аргентинца, Кепа его поддержал, когда стало известно, что им придется поменяться местами.



"Я удовлетворен возможностью сыграть и сохранить свои ворота на замке. Мы разговаривали о том, что произошло несколько дней назад. Хорошая вещь в том, что теперь это не имеет значения. Мы в порядке".



"Кепа был великолепен сегодня, поддерживая меня. Он извлек урок, все мы извлекли урок, и мы прибавляем как команда", — сообщил Кабальеро BT Sport.