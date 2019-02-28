Семь вещей, что мы узнали в 28-м туре

Часто так бывает, что туры посреди недели приносят неожиданные результаты, но в этот раз фавориты справились с ответственностью и насыщенным графиком. В 28-м туре случилось восемь побед хозяев, не было ни одной ничьей и только в трех матчах забивали обе команды. Подводим итоги тура, в котором фавориты были на коне.





У "Манчестер Юнайтед" есть запас прочности



В матче с "Кристал Пэлас" у "Юнайтед" могли возникнуть проблемы, так как команда Роя Ходжсона набрала отличную форму, не проигрывая с 19 января, а у "Юнайтед" были неслабые кадровые проблемы. В лазарете "красных дьяволов" одновременно оказались Андер Эррера, Джесси Лингард, Хуан Мата, Фил Джонс, Антони Мартиаль, Маттео Дармиан, Неманья Матич и Антонио Валенсия, но Оле Гуннар Сульшер был настолько уверен в оставшихся игроках, что даже дал отдых Маркусу Рэшфорду.



"Юнайтед" контролировал ход игры и обыграл "Кристал Пэлас" благодаря дублю Ромелу Лукаку, выиграв на выезде уже восьмой раз кряду. Такой серии у команды не было никогда, и перед визитом в Париж, который случится через неделю, данная статистика дарит надежду болельщикам "Юнайтед" на чудо. У МЮ есть запас прочности и достаточно сильный и сбалансированный состав, способный справляться даже с большими кадровыми проблемами.



Генрих Мхитарян в отличной форме



Генрих Мхитарян пропустил половину декабря и весь январь из-за травмы стопы, но когда восстановился после травмы, сходу стал набирать оптимальную форму. Из последних семи голов "Арсенала" в чемпионате, пять были забиты при непосредственном участии армянского плеймейкера, который гарантировал "канонирам" победы над "Саутгемптоном" и "Борнмутом" двумя забитыми голами и тремя результативными передачами.



С февраля 2015 года у "Арсенала" не было случая, когда один игрок забивал и отдавал голевые передачи в двух матчах кряду (тогда это удалось Санти Касорле) и если Мхитарян продолжит в том же духе, шансы "канониров" вернуться в Лигу Чемпионов возрастут в разы. Против "Борнмута" был хорош и Озил, но все уже привыкли к тому, что он выделяется в матчах, где пребывает в зоне комфорта и теряется в сложных для "Арсенала" поединках. Генрих Мхитарян также не отличается стабильностью, но в его случае все завязано на физической форме армянского полузащитника. Когда он играет без боли, это игрок мирового класса против любого противника.



Серхио Агуэро — ключевой игрок "Манчестер Сити"



Когда Пеп Гвардиола только пришел в "Сити", в какой-то момент он начал сомневаться в Серхио Агуэро. Каталонец больше доверял новоприбывшему Габриэлю Жезусу, а Агуэро даже задумался о возвращении в "Атлетико". Но время расставило все на свои места, и Агуэро доказал, что остается одним из самых стабильных бомбардиров мирового футбола, а Гвардиола перестал сомневаться в аргентинце, который находится в двух голах от того, чтобы преодолеть отметку в 20 забитых мячей за сезон в Премьер-Лиге уже пятый раз подряд.



В девяти последних матчах "Сити" во всех турнирах Агуэро уходил с поля без забитых голов только дважды, но "горожане" при этом все равно обыграли "Эвертон" и взяли первый трофей в сезоне, выиграв Кубок Лиги. Особенно хорош Агуэро на "Этихад", где в 119 матчах Премьер-Лиги был напрямую причастен к 118 голам — 96 забитых мячей и 22 результативные передачи. Часто говорят о том, что Агуэро забивает только слабым, но это совсем не так, и в этом сезоне Серхио не забил только "Тоттенхэму" из числа представителей топ-6 — игра на "Этихад" со "шпорами" у "Сити" намечена на середину апреля.



"Хаддерсфилд", наконец, выиграл



"Терьеры", наконец, добыли первые очки при новом менеджере Яне Зиверте, а вместе с ними и первую победу. Не выигрывал "Хаддерсфилд" с осени, добыв за 14 зимних матчей чемпионата всего одно очко. Главной проблемой "терьеров" была низкая результативность — за это время они забили всего шесть голов и ни разу больше одного мяча за игру.



Всего же "Хаддерсфилд" забил больше одного мяча за игру в этом сезоне только раз — с тем же "Вулверхэмптоном", с которым неожиданно "терьеры" взяли шесть очков в этом чемпионате — чуть меньше половины всего текущего улова. Рецепт победы был традиционным для "терьеров" — они терпели и выжидали всю игру, чтобы забить в момент, когда соперник уже не сможет отыграться. "Вулверхэмптон" же подтвердил репутацию "Робин Гуда" этого сезона — никто из крепких середнячков не раздает очки аутсайдерам так щедро, как "волки".



"Челси" скорее жив, чем мертв



Несмотря на турбулентность в раздевалке и шаткое положение Маурицио Сарри в команде, "Челси" выглядел достойно уже во втором большом матче кряду. У этой команды все же есть характер, что она доказала с "Манчестер Сити" в основное и дополнительное время финала Кубка Лиги, но у нее есть и большие внутренние проблемы, что мы могли наблюдать в том же матче во время несостоявшейся замены Кепы.



Сарри все же сдержал слово и усадил испанского голкипера в запас, выпустив на "Тоттенхэм" Вилли Кабальеро, но обещает вернуть Аррисабалагу в рамку уже вскоре, отметив, что это был лишь воспитательный шаг, без которого нельзя было обойтись в сложившейся ситуации. "Челси" поймал "Тоттенхэм" в далеко не идеальном состоянии и настроении — Маурисио Почеттино демонстрирует признаки накрывающей его депрессии, что не может не передаваться и команде. Но чтобы такая команда, как "Тоттенхэм", не нанесла ни одного удара в створ ворот впервые с 2013 года, "Челси" нужно было очень сильно постараться, что команда Сарри и сделала, выдав очень качественный матч. Отставка Маурицио на некоторое время перестает быть актуальной, но проблемы "Челси" в этом сезоне были совсем не в больших матчах, а в поединках с соперниками, которые ждут "синих" в ближайших матчах.



Атаку "Ливерпуля" прорвало



В пяти матчах перед игрой с "Уотфордом" "Ливерпуль" забил пять мячей — ровно столько же, сколько в ворота "шершней" в матче 28-го тура. Наконец-то атаку "красных" прорвало, и "Ливерпуль" выдал матч, где игра впереди у команды Клоппа была идеальной. Конечно, стоит сделать скидку на то, что это был домашний матч против соперника, который не захотел закрываться и рискнул сыграть против "Ливерпуля" на встречных курсах, но в любом случае пять мячей в одном матче "красные" в этом году еще не забивали.



Отличный матч выдал не только автор стартового дубля за 20 минут Садио Мане, но и Трент Александер-Арнольд, ставший самым молодым автором трех голевых передач в одной игре в истории Премьер-Лиги. Фланговые защитники "Ливерпуля" в этой игре вообще были на коне, так как два других ассиста в матче на счету левого вингбека Энди Робертсона, который отлично сработался с Дивоком Ориги, подменявшим на его фланге в атаке травмированного Роберто Фирмино.



"Кардифф" может стать третьим неудачником сезона



После того как валлийскому "Кардиффу" удалось впервые в сезоне выиграть два матча кряду, одолев "Борнмут" и "Саутгемптон", от команды Нила Уорнока ждали продолжения банкета в домашних матчах с "Уотфордом" и "Эвертоном", но валлийцы внезапно развалились против крепких середнячков Премьер-Лиги, пропустив восемь голов в двух играх.



Для команды, которая в основном набирает очки в домашних матчах, такие результаты — настоящая катастрофа. Хоть пока что валлийцы, вернувшись в зону вылета, отстают от "Саутгемптона" всего на два очка — их шансы спастись в этом сезоне после двух этих влетов значительно снизились. У "Кардиффа" очень сложный календарь на финише, и команде Уорнока еще предстоит сыграть с "Челси", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпулем", а с многими конкурентами в борьбе за выживание валлийцы будут играть на выезде ("Брайтон", "Бернли", "Фулхэм"). Очень похоже на то, что тройка неудачников этого сезона определится уже очень скоро, если "Кардифф" продолжит свое свободное падение.



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru