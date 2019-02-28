Почеттино не боится увязнуть в борьбе за попадание в топ-4

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что его не страшит перспектива оказаться вовлеченным в борьбу за попадание в топ-4 Премьер-Лиги.

На протяжении последних недель "шпоры" достаточно комфортно себя чувствовали на третьей позиции, однако поражения от "Бернли" и "Челси" изменили картину.



Если в субботу "Тоттенхэм" проиграет и "Арсеналу", то окажется всего в одном очке от четвертой строчки. Это будет означать, что в остатке сезона "шпорам", возможно, придется сражаться не за титул, а за путевку в Лигу Чемпионов, но Почеттино не переживает.



"Я этого не боюсь. Я стараюсь мыслить разумно, и мои ощущения те же, что и прежде. Если теперь людям стало страшно, то я им скажу, что таков футбол. Конечно, нам очень важно попасть в топ-4, но мы должны наслаждаться этим и играть в свой футбол".



"Может быть, после двух поражений подряд у кого-то появилось ощущение, что мы не сможем финишировать в топ-4 или побороться за титул, но мы сами должны сосредоточиться лишь на подготовке к следующему матчу. Я не вижу никакой драмы".



"Думаю, каждый согласился бы на эту позицию перед дерби, предложи ее кто-нибудь нам до начала сезона. Восемь или 10 месяцев назад, в июне или июне, каждый согласился бы занимать это место сегодня, имея четыре очка преимущества над "Арсеналом" перед матчем с ними на "Уэмбли". Они тоже под давлением, не только мы".



"Мы должны быть готовы сражаться и стараться изо всех сил. Если мы сможем победить в субботу, я буду более чем счастлив. Если нет, я буду расстроен, как сейчас и как против "Бернли", — цитирует Почеттино Evening Standard.