Эмери жаждет приблизиться к "Тоттенхэму"

Рулевой "Арсенала" Унаи Эмери признался, что жаждет приблизиться к своим соседям из "Тоттенхэма" в таблице Премьер-Лиги.

Как известно, "шпоры" проиграли оба своих последних матча. Субботнее поражение 2:1 от "Бернли" было настолько болезненным, что затем команда Маурисио Почеттино капитулировала перед "Челси" (2:0).



В этот же период "канониры" разобрались с "Саутгемптоном" и "Борнмутом", укрепившись на четвертой позиции. Впереди дерби Северного Лондона, победа в котором позволила бы "Арсеналу" сократить до одного очка отставание от "Тоттенхэма", и Эмери жаждет использовать такую возможность.



"Это является большим источником мотивации для нас, мы разговаривали об этом с игроками. Сперва нам требовалось выиграть сегодня, что мы и сделали, и теперь в субботу у нас будет отличная возможность. "Тоттенхэм" все еще впереди нас, и выиграть на их поле сложно, но это будет хорошая проверка", — цитирует Эмери Sky Sports.