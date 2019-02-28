Клопп: "Так и должен выглядеть футбол"
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что в победном матче против "Уотфорда" его команда показала образцовый футбол.
Несмотря на дышащего в спину "Манчестер Сити", "красные" не показали никаких признаков нервозности и накануне вечером разгромили в домашних стенах "Уотфорд" со счетом 5:0.
Клопп остался очень доволен игрой своих подопечных и надеется наблюдать подобное чаще.
"Это было ровно то, чего мы и хотели. Когда побеждаешь 5:0, ты должен признать, что каждый сыграл на действительно высоком уровне. Тем не менее, я все равно должен сказать, что оба наших центральных защитника оборонялись невероятным образом, голкипер совершил два невероятных сейва, и это с учетом мастерства соперника. Все остальное в игре тоже было исключительно".
"Особенно хорошо у нас сегодня получались передачи с флангов, но выбор позиции в штрафной, игра головой, желание и хладнокровие — все это тоже было в порядке. Я очень рад за парней, потому что они этого так заслуживают. Мы сыграли вничью с "Баварией" и "Юнайтед", и каждый стал говорить вещи, которых я не понимаю".
"Мы хотим играть таким образом каждый день. Иногда это возможно, иногда нет, но ты должен оставаться стабильным. Парни всегда были стабильны и не сбавляли обороты впереди. Это хороший пример того, как и должен выглядеть футбол. Давайте попытаемся играть так чаще", — цитирует Клоппа The Guardian.
28.02.2019 09:00
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Последние комментарии:
против никакущего вотфорда
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Следующий матч сольют, скриньте.
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мане вчера 2-й гол норм забил
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Клопп-топ.
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У соперника было 2-3 момента, которые могли бы превратиться в голы, может в нападении защит играла хорошо и даже отлично для защиты, но такие ляпы с ТОПами не будут прощаться.
И надо Салаху прибавлять в результативности, понятно, что против него играют по несколько игроков, но он даже один в один стал реже выигрывать. Ориги удивил своей активностью, если так продолжит, то это огромный полюс Ливерпулю вариативности в атаке, чего сейчас не особо хватает клубу.
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и каждый стал говорить вещи, которых я не понимаю
так это собаки лают, никто их всё равно не понимает
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Клапп, почему ты все прое6ал, брад...
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"Особенно хорошо у нас сегодня получались передачи с флангов
Стоп, так это же не футбол по мнению местных экспертов, в том числе колбасников, но уже рады и этому. Сандали только так переобувают
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ВВД 3 гола
Санчес 1
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давайте подождем и посмотрим, что произойдет
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