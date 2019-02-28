Клопп: "Так и должен выглядеть футбол"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что в победном матче против "Уотфорда" его команда показала образцовый футбол.

Несмотря на дышащего в спину "Манчестер Сити", "красные" не показали никаких признаков нервозности и накануне вечером разгромили в домашних стенах "Уотфорд" со счетом 5:0.



Клопп остался очень доволен игрой своих подопечных и надеется наблюдать подобное чаще.



"Это было ровно то, чего мы и хотели. Когда побеждаешь 5:0, ты должен признать, что каждый сыграл на действительно высоком уровне. Тем не менее, я все равно должен сказать, что оба наших центральных защитника оборонялись невероятным образом, голкипер совершил два невероятных сейва, и это с учетом мастерства соперника. Все остальное в игре тоже было исключительно".



"Особенно хорошо у нас сегодня получались передачи с флангов, но выбор позиции в штрафной, игра головой, желание и хладнокровие — все это тоже было в порядке. Я очень рад за парней, потому что они этого так заслуживают. Мы сыграли вничью с "Баварией" и "Юнайтед", и каждый стал говорить вещи, которых я не понимаю".



"Мы хотим играть таким образом каждый день. Иногда это возможно, иногда нет, но ты должен оставаться стабильным. Парни всегда были стабильны и не сбавляли обороты впереди. Это хороший пример того, как и должен выглядеть футбол. Давайте попытаемся играть так чаще", — цитирует Клоппа The Guardian.