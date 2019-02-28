Клопп: "Так и должен выглядеть футбол"

Юрген Клопп Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что в победном матче против "Уотфорда" его команда показала образцовый футбол.

Несмотря на дышащего в спину "Манчестер Сити", "красные" не показали никаких признаков нервозности и накануне вечером разгромили в домашних стенах "Уотфорд" со счетом 5:0.

Клопп остался очень доволен игрой своих подопечных и надеется наблюдать подобное чаще.

"Это было ровно то, чего мы и хотели. Когда побеждаешь 5:0, ты должен признать, что каждый сыграл на действительно высоком уровне. Тем не менее, я все равно должен сказать, что оба наших центральных защитника оборонялись невероятным образом, голкипер совершил два невероятных сейва, и это с учетом мастерства соперника. Все остальное в игре тоже было исключительно".

"Особенно хорошо у нас сегодня получались передачи с флангов, но выбор позиции в штрафной, игра головой, желание и хладнокровие — все это тоже было в порядке. Я очень рад за парней, потому что они этого так заслуживают. Мы сыграли вничью с "Баварией" и "Юнайтед", и каждый стал говорить вещи, которых я не понимаю".

"Мы хотим играть таким образом каждый день. Иногда это возможно, иногда нет, но ты должен оставаться стабильным. Парни всегда были стабильны и не сбавляли обороты впереди. Это хороший пример того, как и должен выглядеть футбол. Давайте попытаемся играть так чаще", — цитирует Клоппа The Guardian.


Метки Клопп, Ливерпуль, Премьер-Лига, Уотфорд

Автор mihajlo   

Дата 28.02.2019 09:00

Количество просмотров Просмотров: 1754

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Последние комментарии:




  1. manutd-20champ 28.02.2019 10:35 # manutd-20champ
    против никакущего вотфорда

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  2. redevilsfun 28.02.2019 10:14 # redevilsfun
    Следующий матч сольют, скриньте.

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  3. j-silver 28.02.2019 10:02 # j-silver
    мане вчера 2-й гол норм забил

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  4. klopp-top 28.02.2019 10:01 # klopp-top
    Клопп-топ.

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  5. compton 28.02.2019 09:49 # compton
    У соперника было 2-3 момента, которые могли бы превратиться в голы, может в нападении защит играла хорошо и даже отлично для защиты, но такие ляпы с ТОПами не будут прощаться.
    И надо Салаху прибавлять в результативности, понятно, что против него играют по несколько игроков, но он даже один в один стал реже выигрывать. Ориги удивил своей активностью, если так продолжит, то это огромный полюс Ливерпулю вариативности в атаке, чего сейчас не особо хватает клубу.

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  6. pistolero-lfc 28.02.2019 09:47 # pistolero-lfc
    и каждый стал говорить вещи, которых я не понимаю

    так это собаки лают, никто их всё равно не понимает

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  7. slash-lfc 28.02.2019 09:43 # slash-lfc
    Клапп, почему ты все прое6ал, брад...

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  8. keane16 28.02.2019 09:29 # keane16
    "Особенно хорошо у нас сегодня получались передачи с флангов

    Стоп, так это же не футбол по мнению местных экспертов, в том числе колбасников, но уже рады и этому. Сандали только так переобувают

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  9. spartan 28.02.2019 09:25 # spartan
    ВВД 3 гола
    Санчес 1

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  10. dallaslp 28.02.2019 09:19 # dallaslp
    давайте подождем и посмотрим, что произойдет

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