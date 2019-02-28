Сульшер: "Лукаку использовал свой шанс"

Ромелу Лукаку Тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что нападающий Ромелу Лукаку использовал свой шанс в отсутствие Маркуса Рэшфорда.

Воспользовавшись травмой Рэшфорда, Лукаку смог вернуться на позицию центрального нападающего на матч против "Кристал Пэлас".

Снова оказавшись на любимом месте, Ромелу забил два гола и привел команду к победе со счетом 1:3. Также бельгиец доказал Сульшеру, что может быть хорошей альтернативной Рэшфорду.

"Он был в полном порядке, действуя по центру. Мы создавали для него моменты, он их реализовывал".

"До этого он много бегал по правому флангу, левому флангу. Его роль была другой из-за формы Рэша. Теперь он получил шанс впереди и забил два хороших мяча, хотя ранее в матче мог отличиться еще раз. Я очень доволен Ромом, он классный бомбардир".

"Замечательно, что он у нас есть. Он всегда счастлив, и всегда работает над завершающим ударом".

"Он играл больше, чем вам кажется, но из-за формы Рэша он играл справа и слева. Теперь травма Рэшфа предоставила ему шанс, которым он воспользовался", — цитирует Сульшера Sky Sports.


Метки Лукаку, Манчестер Юнайтед, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 28.02.2019 08:00

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  1. van-der-slav 28.02.2019 08:13 # van-der-slav
    С середняками норм играет, так что его можно использовать как саф бербатова использовал

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  2. chebrec 28.02.2019 08:11 # chebrec
    В старт этого топарик!а

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