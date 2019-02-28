Сульшер: "Лукаку использовал свой шанс"

Тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что нападающий Ромелу Лукаку использовал свой шанс в отсутствие Маркуса Рэшфорда.

Воспользовавшись травмой Рэшфорда, Лукаку смог вернуться на позицию центрального нападающего на матч против "Кристал Пэлас".



Снова оказавшись на любимом месте, Ромелу забил два гола и привел команду к победе со счетом 1:3. Также бельгиец доказал Сульшеру, что может быть хорошей альтернативной Рэшфорду.



"Он был в полном порядке, действуя по центру. Мы создавали для него моменты, он их реализовывал".



"До этого он много бегал по правому флангу, левому флангу. Его роль была другой из-за формы Рэша. Теперь он получил шанс впереди и забил два хороших мяча, хотя ранее в матче мог отличиться еще раз. Я очень доволен Ромом, он классный бомбардир".



"Замечательно, что он у нас есть. Он всегда счастлив, и всегда работает над завершающим ударом".



"Он играл больше, чем вам кажется, но из-за формы Рэша он играл справа и слева. Теперь травма Рэшфа предоставила ему шанс, которым он воспользовался", — цитирует Сульшера Sky Sports.