Сарри: "Кепа остается первым номером "Челси"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри заявил, что Кепа Аррисабалага остается его основным голкипером, несмотря на пропущенный матч против "Тоттенхэма".

Напомним, "синие" оштрафовали Аррисабалагу на одну недельную зарплату и заставили публично принести извинения после того, как Кепа отказался уходить с поля в концовке финала Кубка Лиги против "Манчестер Сити".



В качестве дополнительного наказания Сарри перевел самого дорогого голкипера мира в запас на дерби с "Тоттенхэмом" в рамках Премьер-Лиги, однако это не означает, что теперь Вилли Кабальеро может стать первым номером "Челси".



"Конечно, Кепа остается первым номером".



"Это было правильное решение, потому что Кепа совершил большую ошибку. Он расплатился перед клубом и затем был вынужден расплатиться перед командой".



"Но теперь мы должны закрыть эту тему — с завтрашнего дня Кепа снова будет с нами. Он вернется в команду — не знаю, в следующем ли матче, но в одном из двух следующих точно".



"Когда ты молод, ты можешь совершать ошибки, но важнее всего, чтобы ты очень хорошо их понимал. Для меня теперь эта тема закрыта", — цитирует Сарри Sky Sports.