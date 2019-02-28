"Юнайтед" взял три очка у "Пэлас", несмотря на эпидемию травм

Ромелу Лукаку Огромное количество травм не помешало "Манчестер Юнайтед" найти резервы, чтобы вернуться от "Кристал Пэлас" с тремя очками — 1:3.

Относительно победы 1:4 над "Лестером" Мартин Келли заменил в стартовом составе "орлов" Мамаду Сако.

Из-за обилия травм у "красных дьяволов" с первых минут вышли Диогу Далот, Фред и Алексис Санчес.

"Кристал Пэлас" уважительно отнесся к своему сопернику, согласившись на игру вторым номером. Вместе с тем "орлы" всегда были готовы убежать в контратаку, не уходя всей командой в глухую оборону.

Реальных моментов почти не возникало, однако на 33-й минуте счет все-таки был открыт. Люк Шоу взял игру на себя, рванул в штрафную, а затем отпасовал на линию площадки под удар Ромелу Лукаку — 0:1.

В начале второго тайма Лукаку снова показал Оле Гуннару Сульшеру свою ценность для команды. Ромелу пробил ногой в прыжке после розыгрыша углового и двух пасов головой — 0:2.

"Пэлас" не бросил играть после второго пропущенного игра и на 66-й минуте был вознагражден за свои старания. Джоэлу Уорду удалось сократить разницу в счете, пробив в падении головой у дальней штанги — 1:2.

Однако "Юнайтед" своего не упустил, а за пять минут до конца Эшли Янг воспользовался хорошей передачей Поля Погба и с острейшего угла пробил голкипера — 1:3.

Ромелу Лукаку воспользовался своим шансом в отсутствие Маркуса Рэшфорда и привел "Юнайтед" к важной победе. "Дьяволы" добились нужного результата, несмотря на обилие кадровых проблем.

"Кристал Пэлас — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче


Метки Кристал Пэлас, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 28.02.2019 01:15

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  1. mkhitaryan 28.02.2019 01:30 # mkhitaryan
    По очкам в таблице место в тройке вполне реально. Вот это лол.

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  2. mancunia-planet 28.02.2019 01:27 # mancunia-planet
    На классе пятым составом одолели этот кристальный палас. У Оле пздц норм стата матчей выдалась)

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  3. martingor 28.02.2019 01:27 # martingor
    Прогноз Безвизихи

    по матчам, сити без вопросов изи 3 очка, мю точно потеряет очки, максимум нечейка, но ставлю 70% на прое6, лузерка скатает в унылые 0-0 или 1-1, опять г0вно игра тихий стадион и, очень на это надеюсь, травма основного игрока, пора бы уже чтобы их накрыла эпидемия травм, арсиноль ничья или вымученная победа! по поводу Челси есть чуйка что выиграют, причем красиво, но будет тяжело очень

    Источник: http://fapl.ru/posts/69079/?c=1#c6829938

    Я ОРРУУУ какая же она дура жирная эта Безвизиха

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  4. chebrec 28.02.2019 01:22 # chebrec
    Лукаку снова топ

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  5. skychnie-oboi 28.02.2019 01:18 # skychnie-oboi
    Но все же Пакету будут звать летом))).Ору.

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