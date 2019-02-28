"Юнайтед" взял три очка у "Пэлас", несмотря на эпидемию травм

Огромное количество травм не помешало "Манчестер Юнайтед" найти резервы, чтобы вернуться от "Кристал Пэлас" с тремя очками — 1:3.

Относительно победы 1:4 над "Лестером" Мартин Келли заменил в стартовом составе "орлов" Мамаду Сако.



Из-за обилия травм у "красных дьяволов" с первых минут вышли Диогу Далот, Фред и Алексис Санчес.



"Кристал Пэлас" уважительно отнесся к своему сопернику, согласившись на игру вторым номером. Вместе с тем "орлы" всегда были готовы убежать в контратаку, не уходя всей командой в глухую оборону.



Реальных моментов почти не возникало, однако на 33-й минуте счет все-таки был открыт. Люк Шоу взял игру на себя, рванул в штрафную, а затем отпасовал на линию площадки под удар Ромелу Лукаку — 0:1.



В начале второго тайма Лукаку снова показал Оле Гуннару Сульшеру свою ценность для команды. Ромелу пробил ногой в прыжке после розыгрыша углового и двух пасов головой — 0:2.



"Пэлас" не бросил играть после второго пропущенного игра и на 66-й минуте был вознагражден за свои старания. Джоэлу Уорду удалось сократить разницу в счете, пробив в падении головой у дальней штанги — 1:2.



Однако "Юнайтед" своего не упустил, а за пять минут до конца Эшли Янг воспользовался хорошей передачей Поля Погба и с острейшего угла пробил голкипера — 1:3.



Ромелу Лукаку воспользовался своим шансом в отсутствие Маркуса Рэшфорда и привел "Юнайтед" к важной победе. "Дьяволы" добились нужного результата, несмотря на обилие кадровых проблем.



"Кристал Пэлас — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче