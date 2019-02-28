"Сити" обыграл "Вест Хэм" благодаря пенальти Агуэро

Серхио Агуэро "Манчестер Сити" сохранил очко отставания от лидирующего "Ливерпуля", одержав минимальную победу над "Вест Хэмом" благодаря реализованному Серхио Агуэро пенальти.

По сравнению с финалом Кубка Лиги главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола поменял половину полевых игроков, доверившись Венсану Компани, Данило, Илкаю Гюндогану, Рияду Махрезу и Лерою Сане.

Столько же перестановок сделал и Мануэль Пеллегрини, доверив место в старте "молотобойцев" Бену Джонсону, Райану Фредериксу, Педро Обиангу, Самиру Насри и Энди Кэрроллу.

В первом тайме "Вест Хэм" оказался попросту лишен мяча и не нанес ни одного удара, даже неточного. Гости окопались у своих ворот, и преодолеть столь насыщенную оборону "Сити" оказалось сложно, несмотря на бодрый старт и попадание Давида Сильвы в штангу.

В итоге ожидание гола растянулось до 59-й минуты, когда Агуэро реализовал пенальти за фол Фелипе Андерсона на Бернарду Силве — 1:0.

Забить с игры "горожанам" так и не удалось, несмотря на ряд моментов в заключительные полчаса. Впрочем, соперник уже особо не сопротивлялся, и победа получилась достаточно комфортной.

"Сити" оставил немало физических и моральных сил в финале Кубка Лиги, а потому этот матч вышел не таким зрелищным, как некоторые ожидали. "Вест Хэм" окопался у своих ворот, пытаясь максимально усложнить жизнь сопернику, но одну роковую ошибку все-таки допустил.

"Манчестер Сити — "Вест Хэм". Отчет о матче


Метки Вест Хэм, Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 28.02.2019 01:10

Количество просмотров Просмотров: 499

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Последние комментарии:




  1. mc-od 28.02.2019 01:24 # mc-od
    27.02.2019 22:52 # удалить
    mc-od

    Привет ноулайферам-дрыщам.)) Вы че тут как бабье тупое, то про фотки свои латентные рассуждаете, сегодня, как я вижу у вас "диетический день", про свои веса пишете? Мде, прошу не надо. ACTAHABUTECb..))

    Ну да ладно, короче, сегодня нужно тупо победить. Можно без KPACUBO, просто победить. Смотрю, играет Маарез - вот и посмотрим, будет ли жилы рвать и какие выводы сделал. Ладно, удачи нам!

    C'mon CITY!

    Источник: http://fapl.ru/posts/69079/?c=1

    Все как я и предсказывал... После завоеванного трофея нужно было тупо победить и все. Да, не самый зрелищный матч, но все сделали по-чемпионски. Фейерверком от подрыва сами знаете чего хэйтеров доволен.))

    P.S. Про "оторвать тоненькие ножки Маареза и отослать тушку в Алжир по почте" сегодня не буду писать. Я сегодня за гуманность и альтруизм, короче, дам еще один шанс...

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  2. skychnie-oboi 28.02.2019 01:19 # skychnie-oboi
    Да и хуйй с ним левый или не левыйй.
    У ЛФК так же были левые.Так что сопли пускать нет смысла.
    Такой сейчас футбол.

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  3. girasimus 28.02.2019 01:16 # girasimus
    Пересмотрел момент, пенальти очевидно левый, Б.Сильва сам заплелся в своих ногах.

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  4. kos9k 28.02.2019 01:16 # kos9k
    обозленный борнмут против уставшего мс, збс будет матч на выходных

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  5. only--liverpool 28.02.2019 01:15 # only--liverpool
    Отскочили гадины((((

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  6. skychnie-oboi 28.02.2019 01:14 # skychnie-oboi
    Как вам нравится глотать пыль за КОРОЛЯМИ.
    То то же ротаторы - ваше место 2-е.Удачи в следующем сезоне хихих.

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  7. phil-neville 28.02.2019 01:13 # phil-neville
    КОРОЛИ!!!

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  8. chebrec 28.02.2019 01:12 # chebrec
    Ехехехехехехехе ни карали ни чемпики не успели

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  9. dannylucker 28.02.2019 01:12 # dannylucker
    с тяжелой победой всех ребят! Пеналь липовый, но 1 гол заслужили, едем дальше!

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  10. slash-lfc 28.02.2019 01:11 # slash-lfc
    Голубая xуита не может, лысая голова поможет.

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  11. griezmann 28.02.2019 01:11 # griezmann
    КОРОЛИ!!!

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  12. chebrec 28.02.2019 01:11 # chebrec
    Ехехехехехехехе затралено

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