"Сити" обыграл "Вест Хэм" благодаря пенальти Агуэро
"Манчестер Сити" сохранил очко отставания от лидирующего "Ливерпуля", одержав минимальную победу над "Вест Хэмом" благодаря реализованному Серхио Агуэро пенальти.
По сравнению с финалом Кубка Лиги главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола поменял половину полевых игроков, доверившись Венсану Компани, Данило, Илкаю Гюндогану, Рияду Махрезу и Лерою Сане.
Столько же перестановок сделал и Мануэль Пеллегрини, доверив место в старте "молотобойцев" Бену Джонсону, Райану Фредериксу, Педро Обиангу, Самиру Насри и Энди Кэрроллу.
В первом тайме "Вест Хэм" оказался попросту лишен мяча и не нанес ни одного удара, даже неточного. Гости окопались у своих ворот, и преодолеть столь насыщенную оборону "Сити" оказалось сложно, несмотря на бодрый старт и попадание Давида Сильвы в штангу.
В итоге ожидание гола растянулось до 59-й минуты, когда Агуэро реализовал пенальти за фол Фелипе Андерсона на Бернарду Силве — 1:0.
Забить с игры "горожанам" так и не удалось, несмотря на ряд моментов в заключительные полчаса. Впрочем, соперник уже особо не сопротивлялся, и победа получилась достаточно комфортной.
"Сити" оставил немало физических и моральных сил в финале Кубка Лиги, а потому этот матч вышел не таким зрелищным, как некоторые ожидали. "Вест Хэм" окопался у своих ворот, пытаясь максимально усложнить жизнь сопернику, но одну роковую ошибку все-таки допустил.
"Манчестер Сити — "Вест Хэм". Отчет о матче
28.02.2019 01:10
Просмотров: 499
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
27.02.2019 22:52 # удалить
mc-od
Привет ноулайферам-дрыщам.)) Вы че тут как бабье тупое, то про фотки свои латентные рассуждаете, сегодня, как я вижу у вас "диетический день", про свои веса пишете? Мде, прошу не надо. ACTAHABUTECb..))
Ну да ладно, короче, сегодня нужно тупо победить. Можно без KPACUBO, просто победить. Смотрю, играет Маарез - вот и посмотрим, будет ли жилы рвать и какие выводы сделал. Ладно, удачи нам!
C'mon CITY!
Источник: http://fapl.ru/posts/69079/?c=1
Все как я и предсказывал... После завоеванного трофея нужно было тупо победить и все. Да, не самый зрелищный матч, но все сделали по-чемпионски. Фейерверком от подрыва сами знаете чего хэйтеров доволен.))
P.S. Про "оторвать тоненькие ножки Маареза и отослать тушку в Алжир по почте" сегодня не буду писать. Я сегодня за гуманность и альтруизм, короче, дам еще один шанс...
(ответить)
Да и хуйй с ним левый или не левыйй.
У ЛФК так же были левые.Так что сопли пускать нет смысла.
Такой сейчас футбол.
(ответить)
Пересмотрел момент, пенальти очевидно левый, Б.Сильва сам заплелся в своих ногах.
(ответить)
обозленный борнмут против уставшего мс, збс будет матч на выходных
(ответить)
Отскочили гадины((((
(ответить)
Как вам нравится глотать пыль за КОРОЛЯМИ.
То то же ротаторы - ваше место 2-е.Удачи в следующем сезоне хихих.
(ответить)
КОРОЛИ!!!
(ответить)
Ехехехехехехехе ни карали ни чемпики не успели
(ответить)
с тяжелой победой всех ребят! Пеналь липовый, но 1 гол заслужили, едем дальше!
(ответить)
Голубая xуита не может, лысая голова поможет.
(ответить)
КОРОЛИ!!!
(ответить)
Ехехехехехехехе затралено
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий