"Сити" обыграл "Вест Хэм" благодаря пенальти Агуэро

"Манчестер Сити" сохранил очко отставания от лидирующего "Ливерпуля", одержав минимальную победу над "Вест Хэмом" благодаря реализованному Серхио Агуэро пенальти.

По сравнению с финалом Кубка Лиги главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола поменял половину полевых игроков, доверившись Венсану Компани, Данило, Илкаю Гюндогану, Рияду Махрезу и Лерою Сане.



Столько же перестановок сделал и Мануэль Пеллегрини, доверив место в старте "молотобойцев" Бену Джонсону, Райану Фредериксу, Педро Обиангу, Самиру Насри и Энди Кэрроллу.



В первом тайме "Вест Хэм" оказался попросту лишен мяча и не нанес ни одного удара, даже неточного. Гости окопались у своих ворот, и преодолеть столь насыщенную оборону "Сити" оказалось сложно, несмотря на бодрый старт и попадание Давида Сильвы в штангу.



В итоге ожидание гола растянулось до 59-й минуты, когда Агуэро реализовал пенальти за фол Фелипе Андерсона на Бернарду Силве — 1:0.



Забить с игры "горожанам" так и не удалось, несмотря на ряд моментов в заключительные полчаса. Впрочем, соперник уже особо не сопротивлялся, и победа получилась достаточно комфортной.



"Сити" оставил немало физических и моральных сил в финале Кубка Лиги, а потому этот матч вышел не таким зрелищным, как некоторые ожидали. "Вест Хэм" окопался у своих ворот, пытаясь максимально усложнить жизнь сопернику, но одну роковую ошибку все-таки допустил.



"Манчестер Сити — "Вест Хэм". Отчет о матче