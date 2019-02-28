"Ливерпуль" забил "Уотфорду" пять безответных голов

Садио Мане Благодаря самонаводящимся передачам своих крайних защитников "Ливерпуль" одержал безупречную победу над "Уотфордом" со счетом 5:0.

"Красные" решили не рисковать Роберто Фирмино, поэтому на острие атак расположился Дивок Ориги. Вернулся в команду Трент Александер-Арнольд.

"Шершни" вышли той же командой, что и на победный матч против "Кардиффа" в прошлую пятницу.

Принявшись оказывать давление с самого начала, хозяева уже на девятой минуте открыли счет. Александер-Арнольд идеально вырезал мяч с левого фланга на линию вратарской, где Садио Мане выиграл второй этаж и пробил без шансов для голкипера — 1:0.

"Ливерпуль" продолжил атаковать и на 20-й минуте сделал свое преимущество комфортным. Сольный проход Мохамеда Салаха был прерван, но во второй волне атаки Александер-Арнольд как рукой забросил мяч в центр штрафной на Мане. Садио подвела техника, однако со второй попытки он все же укротил снаряд, пробив пяткой — 2:0.

"Красные" и далее доминировали над соперником, слегка расслабившись лишь в концовке тайма и позволив "Уотфорду" пару раз показать зубы, но без последствий.

Робкие, но все-таки попытки "шершней" вернуться в игру были перечеркнуты на 66-й минуте, когда Ориги вошел в штрафную с левого фланга, сместился мимо нескольких защитников и хлестко пробил в ближний угол ворот — 3:0.

Окончательно успокоив соперника, "Ливерпуль" еще пару раз порадовал своих болельщиков в концовке. Это Виргил Ван Дейк оформил дубль, замкнув головой классные подачи Александер-Арнольда и Энди Робертсона — 5:0.

"Уотфорд", который в этом сезоне создал немало проблем большим командам, на сей раз устроил себе выходной и, видимо, решил поберечь силы на уикенд. "Ливерпуль" одержал безупречную победу.

"Ливерпуль — "Уотфорд". Отчет о матче


Метки Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига, Уотфорд

Автор mihajlo   

Дата 28.02.2019 00:55

Количество просмотров Просмотров: 1536

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Последние комментарии:




  1. redspool 28.02.2019 01:31 # redspool
    ЛФК показал отличное движение по ходу матча и силы футболистов для подборов, прессинга и ускорения хватило на этот раз на оба тайма. С атакующими командами игра на встречных курсах снова удается, что не является новостью. Арнольд и Робертсон провели просто образцовый матч в атаке. Матип удивил уверенностью и чтением игры с перехватами на опережение соперника. По Ван Дейку и Мане все понятно по протоколу, а вот настроение Салаха дает надежду, что его скоро может снова прорвать на голы. Есть физика - есть игра.

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  2. electric 28.02.2019 01:29 # electric
    просто т о п а р и

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  3. gerrard08 28.02.2019 01:22 # gerrard08
    Давно не было таких классных и легких игр.
    Все збс отыграли. Но отмечу особенно ввд, таа и Фаба.

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  4. kos9k 28.02.2019 01:06 # kos9k
    Шикарный матч, отличный результат. Желательно с таким же настроем отыграть против ирисок.

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  5. v-0987654321 28.02.2019 01:02 # v-0987654321
    Фаны Ливерпуля лучшие остальные отсосы отвечаю! Лично сам петухарил))))

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  6. blackbirdofk 28.02.2019 01:01 # blackbirdofk
    Солах всё, спёкся. решил быть неведимкой и против середняков.

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  7. pistolero-lfc 28.02.2019 01:00 # pistolero-lfc
    Ничего не изменилось, Уотфорд по прежнему сосет на Энфилде

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  8. ba-29 28.02.2019 00:59 # ba-29
    Ничего не изменилось... такие же неудачники как и петунхэм

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  9. girasimus 28.02.2019 00:59 # girasimus
    МС не может, судья поможет.

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  10. only--liverpool 28.02.2019 00:58 # only--liverpool
    Ничего не изменилось... держать настрой...

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  11. slash-lfc 28.02.2019 00:58 # slash-lfc
    Хорошая победа.

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  12. lexa-arsenal 28.02.2019 00:58 # lexa-arsenal
    миха показывает, что щолче-ттх не так уж и важно

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  13. el-tirador 28.02.2019 00:58 # el-tirador
    тот случай, что вроде бы 5 голов забили, но не перестали быть портовой помойкой с ротацией Клопа

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  14. chebrec 28.02.2019 00:57 # chebrec
    У эмси все равно +5
    Улыбочку
    Хыыыыыыыы

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  15. reams 28.02.2019 00:56 # reams
    Сосалах хоть на замену вышел ?

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  16. dskgomel 28.02.2019 00:56 # dskgomel
    не многовато ли сегодня Борнмуту залетело????

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  17. sausage 28.02.2019 00:56 # sausage
    Выдали сегодня немного британской классики. Красавцы!

    (ответить)

  18. redtiger 28.02.2019 00:56 # redtiger
    Бедный борнмут

    (ответить)

  19. skychnie-oboi 28.02.2019 00:55 # skychnie-oboi
    ```¶¶
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  20. leon-britton 28.02.2019 00:55 # leon-britton
    КОРОЛИ НА ТРОНЕ
    КОЛБАСА НА СТРАПОНЕ
    СКРИНЬТЕ

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