"Ливерпуль" забил "Уотфорду" пять безответных голов
Благодаря самонаводящимся передачам своих крайних защитников "Ливерпуль" одержал безупречную победу над "Уотфордом" со счетом 5:0.
"Красные" решили не рисковать Роберто Фирмино, поэтому на острие атак расположился Дивок Ориги. Вернулся в команду Трент Александер-Арнольд.
"Шершни" вышли той же командой, что и на победный матч против "Кардиффа" в прошлую пятницу.
Принявшись оказывать давление с самого начала, хозяева уже на девятой минуте открыли счет. Александер-Арнольд идеально вырезал мяч с левого фланга на линию вратарской, где Садио Мане выиграл второй этаж и пробил без шансов для голкипера — 1:0.
"Ливерпуль" продолжил атаковать и на 20-й минуте сделал свое преимущество комфортным. Сольный проход Мохамеда Салаха был прерван, но во второй волне атаки Александер-Арнольд как рукой забросил мяч в центр штрафной на Мане. Садио подвела техника, однако со второй попытки он все же укротил снаряд, пробив пяткой — 2:0.
"Красные" и далее доминировали над соперником, слегка расслабившись лишь в концовке тайма и позволив "Уотфорду" пару раз показать зубы, но без последствий.
Робкие, но все-таки попытки "шершней" вернуться в игру были перечеркнуты на 66-й минуте, когда Ориги вошел в штрафную с левого фланга, сместился мимо нескольких защитников и хлестко пробил в ближний угол ворот — 3:0.
Окончательно успокоив соперника, "Ливерпуль" еще пару раз порадовал своих болельщиков в концовке. Это Виргил Ван Дейк оформил дубль, замкнув головой классные подачи Александер-Арнольда и Энди Робертсона — 5:0.
"Уотфорд", который в этом сезоне создал немало проблем большим командам, на сей раз устроил себе выходной и, видимо, решил поберечь силы на уикенд. "Ливерпуль" одержал безупречную победу.
"Ливерпуль — "Уотфорд". Отчет о матче
28.02.2019 00:55
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Последние комментарии:
ЛФК показал отличное движение по ходу матча и силы футболистов для подборов, прессинга и ускорения хватило на этот раз на оба тайма. С атакующими командами игра на встречных курсах снова удается, что не является новостью. Арнольд и Робертсон провели просто образцовый матч в атаке. Матип удивил уверенностью и чтением игры с перехватами на опережение соперника. По Ван Дейку и Мане все понятно по протоколу, а вот настроение Салаха дает надежду, что его скоро может снова прорвать на голы. Есть физика - есть игра.
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просто т о п а р и
(ответить)
Давно не было таких классных и легких игр.
Все збс отыграли. Но отмечу особенно ввд, таа и Фаба.
(ответить)
Шикарный матч, отличный результат. Желательно с таким же настроем отыграть против ирисок.
(ответить)
Фаны Ливерпуля лучшие остальные отсосы отвечаю! Лично сам петухарил))))
(ответить)
Солах всё, спёкся. решил быть неведимкой и против середняков.
(ответить)
Ничего не изменилось, Уотфорд по прежнему сосет на Энфилде
(ответить)
Ничего не изменилось... такие же неудачники как и петунхэм
(ответить)
МС не может, судья поможет.
(ответить)
Ничего не изменилось... держать настрой...
(ответить)
Хорошая победа.
(ответить)
миха показывает, что щолче-ттх не так уж и важно
(ответить)
тот случай, что вроде бы 5 голов забили, но не перестали быть портовой помойкой с ротацией Клопа
(ответить)
У эмси все равно +5
Улыбочку
Хыыыыыыыы
(ответить)
Сосалах хоть на замену вышел ?
(ответить)
не многовато ли сегодня Борнмуту залетело????
(ответить)
Выдали сегодня немного британской классики. Красавцы!
(ответить)
Бедный борнмут
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КОРОЛИ НА ТРОНЕ
КОЛБАСА НА СТРАПОНЕ
СКРИНЬТЕ
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