"Ливерпуль" забил "Уотфорду" пять безответных голов

Благодаря самонаводящимся передачам своих крайних защитников "Ливерпуль" одержал безупречную победу над "Уотфордом" со счетом 5:0.

"Красные" решили не рисковать Роберто Фирмино, поэтому на острие атак расположился Дивок Ориги. Вернулся в команду Трент Александер-Арнольд.



"Шершни" вышли той же командой, что и на победный матч против "Кардиффа" в прошлую пятницу.



Принявшись оказывать давление с самого начала, хозяева уже на девятой минуте открыли счет. Александер-Арнольд идеально вырезал мяч с левого фланга на линию вратарской, где Садио Мане выиграл второй этаж и пробил без шансов для голкипера — 1:0.



"Ливерпуль" продолжил атаковать и на 20-й минуте сделал свое преимущество комфортным. Сольный проход Мохамеда Салаха был прерван, но во второй волне атаки Александер-Арнольд как рукой забросил мяч в центр штрафной на Мане. Садио подвела техника, однако со второй попытки он все же укротил снаряд, пробив пяткой — 2:0.



"Красные" и далее доминировали над соперником, слегка расслабившись лишь в концовке тайма и позволив "Уотфорду" пару раз показать зубы, но без последствий.



Робкие, но все-таки попытки "шершней" вернуться в игру были перечеркнуты на 66-й минуте, когда Ориги вошел в штрафную с левого фланга, сместился мимо нескольких защитников и хлестко пробил в ближний угол ворот — 3:0.



Окончательно успокоив соперника, "Ливерпуль" еще пару раз порадовал своих болельщиков в концовке. Это Виргил Ван Дейк оформил дубль, замкнув головой классные подачи Александер-Арнольда и Энди Робертсона — 5:0.



"Уотфорд", который в этом сезоне создал немало проблем большим командам, на сей раз устроил себе выходной и, видимо, решил поберечь силы на уикенд. "Ливерпуль" одержал безупречную победу.



"Ливерпуль — "Уотфорд". Отчет о матче