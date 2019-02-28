"Арсенал" разгромил "Борнмут"

"Арсенал" отпраздновал крупную домашнюю победу над "Борнмутом со счетом 5:1, сохранив за собой четвертую строчку в Премьер-Лиге.

В стартовом составе "канониров" можно было наблюдать Карла Дженкинсона, Лорана Косьелни, Начо Монреаля, Маттео Гендузи, Месута Озила и Пьер-Эмерика Обамеянга. Эти шестеро появились относительно победы 2:0 над "Саутгемптоном".



"Вишенки" недосчитались Джефферсона Лерму, вместо него и Лиса Муссе появились Эндрю Сурман и Доминик Соланке.



Хозяевам "Эмирейтс" удалось открыть счет уже на четвертой минуте. Получив передачу от Сеада Колашинаца, Озила ворвался в штрафную площадь по левому краю и пробил голкипера, который лишь коснулся мяча кончиками пальцев — 1:0.



"Арсенал" уверенно контролировал игру, а на 27-й минуте наказал соперника за грубую потерю мяча. Совершив перехват на подступах к чужой штрафной, Генрих Мхитарян сыграл в стенку с Озилом, после чего расстрелял ворота — 2:0.



Однако почти сразу же "Борнмут" ответил. Гендузи совершил свою потерю, благодаря чему Дэн Гослинг вывел на удар Муссе, и тот поразил ворота с близкого расстояния — 2:1.



В остатке тайма "канониры" не упустили инициативу из рук, однако в обороне были далеко не безгрешны, что оставляло "вишенкам" надежду.



Второй тайм начался с того, что Косьелни из центра штрафной площади замкнул прострел Мхитаряна — 3:1.



Вскоре команды обменялись попаданиями в каркас ворот, а на 59-й минуте Обамеянг убежал в прорыв и хладнокровно переиграл Артура Боруца — 4:1.



Точку в матче на 78-й минуте поставил вышедший на замену Александр Лакасетт, блестяще исполнив штрафной удар — 5:1.



"Борнмут" по-прежнему беспомощен на выезде, обновив свой антирекорд по количеству гостевых поражений подряд в высшем дивизионе. "Арсенал" сделал, что было необходимо перед двумя большими матчами.



"Арсенал — "Борнмут". Отчет о матче