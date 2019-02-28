"Арсенал" разгромил "Борнмут"
"Арсенал" отпраздновал крупную домашнюю победу над "Борнмутом со счетом 5:1, сохранив за собой четвертую строчку в Премьер-Лиге.
В стартовом составе "канониров" можно было наблюдать Карла Дженкинсона, Лорана Косьелни, Начо Монреаля, Маттео Гендузи, Месута Озила и Пьер-Эмерика Обамеянга. Эти шестеро появились относительно победы 2:0 над "Саутгемптоном".
"Вишенки" недосчитались Джефферсона Лерму, вместо него и Лиса Муссе появились Эндрю Сурман и Доминик Соланке.
Хозяевам "Эмирейтс" удалось открыть счет уже на четвертой минуте. Получив передачу от Сеада Колашинаца, Озила ворвался в штрафную площадь по левому краю и пробил голкипера, который лишь коснулся мяча кончиками пальцев — 1:0.
"Арсенал" уверенно контролировал игру, а на 27-й минуте наказал соперника за грубую потерю мяча. Совершив перехват на подступах к чужой штрафной, Генрих Мхитарян сыграл в стенку с Озилом, после чего расстрелял ворота — 2:0.
Однако почти сразу же "Борнмут" ответил. Гендузи совершил свою потерю, благодаря чему Дэн Гослинг вывел на удар Муссе, и тот поразил ворота с близкого расстояния — 2:1.
В остатке тайма "канониры" не упустили инициативу из рук, однако в обороне были далеко не безгрешны, что оставляло "вишенкам" надежду.
Второй тайм начался с того, что Косьелни из центра штрафной площади замкнул прострел Мхитаряна — 3:1.
Вскоре команды обменялись попаданиями в каркас ворот, а на 59-й минуте Обамеянг убежал в прорыв и хладнокровно переиграл Артура Боруца — 4:1.
Точку в матче на 78-й минуте поставил вышедший на замену Александр Лакасетт, блестяще исполнив штрафной удар — 5:1.
"Борнмут" по-прежнему беспомощен на выезде, обновив свой антирекорд по количеству гостевых поражений подряд в высшем дивизионе. "Арсенал" сделал, что было необходимо перед двумя большими матчами.
"Арсенал — "Борнмут". Отчет о матче
28.02.2019 00:40
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Последние комментарии:
Нихера эти каличи не могут без Мхо.
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Сорре это была ветка про Арсенал
Величайший форвард Александр Ляказетт снова на высоте!
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Так так так. Кепа Ларисса Балалайка подшконкой, Челси сухарь красава.
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Эмери ротировал состав
И сразу 5-1
Гений
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Тоттенхэм посыпался, если прое.бут в выходные то в принципе, могут оказаться и не в 4-ке
Становится интересно
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Всех с победами
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КОРОЛИ с победой!!!
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5-0 лучшие!
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Куры снова сосут xyй
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Смотрю там Щити отскочили с пенки (((
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С победой КОРОЛЕЙ и всех их замечательных поклонников!
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Прогноз Безвизихи
по матчам, сити без вопросов изи 3 очка, мю точно потеряет очки, максимум нечейка, но ставлю 70% на прое6, лузерка скатает в унылые 0-0 или 1-1, опять г0вно игра тихий стадион и, очень на это надеюсь, травма основного игрока, пора бы уже чтобы их накрыла эпидемия травм, арсиноль ничья или вымученная победа! по поводу Челси есть чуйка что выиграют, причем красиво, но будет тяжело очень
Источник: http://fapl.ru/posts/69079/?c=1#c6829938
Я ОРРУУУ какая же она дура жирная эта Безвизиха
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Жиру гп! Только вышел топарик
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КРА-СИ-ВО
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Бабка ожидаемо сливает шейхам свое очко
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Какого хрена смерды не обсуждают автогол в центральном матче? Ван дики и прочие нонеймы. Колбаса зазналась.
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Ёзиль красава
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просто Короли !
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Изи катка, петушки следующие
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