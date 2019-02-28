"Арсенал" разгромил "Борнмут"

Арсенал "Арсенал" отпраздновал крупную домашнюю победу над "Борнмутом со счетом 5:1, сохранив за собой четвертую строчку в Премьер-Лиге.

В стартовом составе "канониров" можно было наблюдать Карла Дженкинсона, Лорана Косьелни, Начо Монреаля, Маттео Гендузи, Месута Озила и Пьер-Эмерика Обамеянга. Эти шестеро появились относительно победы 2:0 над "Саутгемптоном".

"Вишенки" недосчитались Джефферсона Лерму, вместо него и Лиса Муссе появились Эндрю Сурман и Доминик Соланке.

Хозяевам "Эмирейтс" удалось открыть счет уже на четвертой минуте. Получив передачу от Сеада Колашинаца, Озила ворвался в штрафную площадь по левому краю и пробил голкипера, который лишь коснулся мяча кончиками пальцев — 1:0.

"Арсенал" уверенно контролировал игру, а на 27-й минуте наказал соперника за грубую потерю мяча. Совершив перехват на подступах к чужой штрафной, Генрих Мхитарян сыграл в стенку с Озилом, после чего расстрелял ворота — 2:0.

Однако почти сразу же "Борнмут" ответил. Гендузи совершил свою потерю, благодаря чему Дэн Гослинг вывел на удар Муссе, и тот поразил ворота с близкого расстояния — 2:1.

В остатке тайма "канониры" не упустили инициативу из рук, однако в обороне были далеко не безгрешны, что оставляло "вишенкам" надежду.

Второй тайм начался с того, что Косьелни из центра штрафной площади замкнул прострел Мхитаряна — 3:1.

Вскоре команды обменялись попаданиями в каркас ворот, а на 59-й минуте Обамеянг убежал в прорыв и хладнокровно переиграл Артура Боруца — 4:1.

Точку в матче на 78-й минуте поставил вышедший на замену Александр Лакасетт, блестяще исполнив штрафной удар — 5:1.

"Борнмут" по-прежнему беспомощен на выезде, обновив свой антирекорд по количеству гостевых поражений подряд в высшем дивизионе. "Арсенал" сделал, что было необходимо перед двумя большими матчами.

"Арсенал — "Борнмут". Отчет о матче


Метки Арсенал, Борнмут, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 28.02.2019 00:40

Количество просмотров Просмотров: 1441

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Последние комментарии:




  1. gerrard08 28.02.2019 01:28 # gerrard08
    Нихера эти каличи не могут без Мхо.

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  2. pistolero-lfc 28.02.2019 01:03 # pistolero-lfc
    Сорре это была ветка про Арсенал
    Величайший форвард Александр Ляказетт снова на высоте!

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  3. pistolero-lfc 28.02.2019 01:02 # pistolero-lfc
    Так так так. Кепа Ларисса Балалайка подшконкой, Челси сухарь красава.

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  4. chebrec 28.02.2019 01:00 # chebrec
    Эмери ротировал состав
    И сразу 5-1
    Гений

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  5. l-freeman 28.02.2019 00:57 # l-freeman
    Тоттенхэм посыпался, если прое.бут в выходные то в принципе, могут оказаться и не в 4-ке
    Становится интересно

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  6. dragonishka 28.02.2019 00:54 # dragonishka
    Всех с победами

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  7. phil-neville 28.02.2019 00:53 # phil-neville
    КОРОЛИ с победой!!!

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  8. electric 28.02.2019 00:52 # electric
    5-0 лучшие!

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  9. narcot 28.02.2019 00:52 # narcot
    Куры снова сосут xyй

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  10. only--liverpool 28.02.2019 00:52 # only--liverpool
    Смотрю там Щити отскочили с пенки (((

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  11. jesus33 28.02.2019 00:51 # jesus33
    С победой КОРОЛЕЙ и всех их замечательных поклонников!

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  12. martingor 28.02.2019 00:47 # martingor
    Прогноз Безвизихи

    по матчам, сити без вопросов изи 3 очка, мю точно потеряет очки, максимум нечейка, но ставлю 70% на прое6, лузерка скатает в унылые 0-0 или 1-1, опять г0вно игра тихий стадион и, очень на это надеюсь, травма основного игрока, пора бы уже чтобы их накрыла эпидемия травм, арсиноль ничья или вымученная победа! по поводу Челси есть чуйка что выиграют, причем красиво, но будет тяжело очень

    Источник: http://fapl.ru/posts/69079/?c=1#c6829938

    Я ОРРУУУ какая же она дура жирная эта Безвизиха

    (ответить)

  13. zheka000000 28.02.2019 00:45 # zheka000000
    Жиру гп! Только вышел топарик

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  14. lexa-arsenal 28.02.2019 00:45 # lexa-arsenal
    КРА-СИ-ВО

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  15. chronicle 28.02.2019 00:45 # chronicle
    Бабка ожидаемо сливает шейхам свое очко

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  16. ganinilyha 28.02.2019 00:44 # ganinilyha
    Какого хрена смерды не обсуждают автогол в центральном матче? Ван дики и прочие нонеймы. Колбаса зазналась.

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  17. reams 28.02.2019 00:43 # reams
    Ёзиль красава

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  18. reams 28.02.2019 00:42 # reams
    просто Короли !

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  19. reams 28.02.2019 00:41 # reams
    Изи катка, петушки следующие

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