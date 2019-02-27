Почеттино оптимистичен насчет переезда на новый стадион

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино признался, что все еще надеется перебраться на новый стадион до окончания этого сезона.

Некоторое время назад "шпоры" определили матч против "Кристал Пэлас" 17 марта как наиболее вероятный для своего первого на новой 62-тысячной арене, однако эта игра была перенесена из-за выхода "орлов" в 1/4 финала Кубка Англии.



Таким образом, переезд никак не состоится раньше апреля. Существует даже вероятность, что Премьер-Лига заставит "шпор" доиграть сезон на "Уэмбли", однако Почеттино пытается быть оптимистом.



"Я виделся с Даниэлем (Леви) во вторник, и он очень позитивно настроен. Надеюсь, да, мы сможем сыграть там до конца сезона. Сделать это будет тяжело, потому что "Кристал Пэлас" продвинулся в Кубке Англии, и наш матч с ними был перенесен".



"Знаете, за последнее время произошло много всяких вещей, которые настраивают нас на позитивный лад и заставляют верить, что переезд до конца сезона возможен", — цитирует Почеттино Sky Sports.