Джон Терри не скучает по игре в футбол

Джон Терри Бывший капитан "Челси" и сборной Англии Джон Терри признался, что не скучает по игре в футбол.

Будучи игроком, Терри провел 759 матчей на клубном уровне еще 78 на международном. За свою карьеру Джон завоевал 15 больших трофеев, включая пять титулов Премьер-Лиги и Лигу Чемпионов.

С этого сезона 38-летний Терри ассистирует Дину Смиту в "Астон Вилле", где он провел заключительный сезон своей игровой карьеры. О прежних временах Джон не скучает.

"Знаете что? Я не скучаю. Я скучаю по рабочему процессу между понедельником и пятницей, но давление, связанное с матчами..."

"Это забавно, потому что ты смотришь матчи в Кубке Лиги или вроде того, ловя себя на мысли, что ты все еще хочешь играть. Однако я не хочу снова подвергать себя давлению, которое окружает матчи и под которым я особенно находился на заключительной стадии своей карьеры. Я не получал от этого удовольствия, и поэтому мне было так приятно завершить карьеру", — сообщил Терри Sky Sports.


Метки Астон Вилла, Терри

Автор mihajlo   

Дата 27.02.2019 22:00

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Последние комментарии:




  1. xin 27.02.2019 22:27 # xin
    Скучает по чужим женам?

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  2. gameboy 27.02.2019 22:23 # gameboy
    А скучает ли он по согреванию унитазов?

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  3. johnny1905 27.02.2019 22:17 # johnny1905
    Легенда! Всегда по делу говорят и бреда не несут

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