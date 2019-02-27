Джон Терри не скучает по игре в футбол

Бывший капитан "Челси" и сборной Англии Джон Терри признался, что не скучает по игре в футбол.

Будучи игроком, Терри провел 759 матчей на клубном уровне еще 78 на международном. За свою карьеру Джон завоевал 15 больших трофеев, включая пять титулов Премьер-Лиги и Лигу Чемпионов.



С этого сезона 38-летний Терри ассистирует Дину Смиту в "Астон Вилле", где он провел заключительный сезон своей игровой карьеры. О прежних временах Джон не скучает.



"Знаете что? Я не скучаю. Я скучаю по рабочему процессу между понедельником и пятницей, но давление, связанное с матчами..."



"Это забавно, потому что ты смотришь матчи в Кубке Лиги или вроде того, ловя себя на мысли, что ты все еще хочешь играть. Однако я не хочу снова подвергать себя давлению, которое окружает матчи и под которым я особенно находился на заключительной стадии своей карьеры. Я не получал от этого удовольствия, и поэтому мне было так приятно завершить карьеру", — сообщил Терри Sky Sports.