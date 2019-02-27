Де Хеа не спешит подписывать новый контракт с "Юнайтед"

Давид Де Хеа "Манчестер Юнайтед" придется улучшить свое предложение, чтобы склонить голкипера Давида Де Хеа к новому контракту.

"Красные дьяволы" ведут переговоры с Де Хеа о новой сделке уже многие месяцы, но пока безуспешно. Ранее в этом сезоне "Юнайтед" пришлось воспользоваться своей опцией по продлению действующего контракта Давида на 12 месяцев — до июня 2020.

Как сообщает Evening Standard, клуб с "Олд Траффорд" готов сделать Де Хеа самым высокооплачиваемым голкипером мира с жалованием в 350 тысяч фунтов в неделю, однако Давид не спешит соглашаться на эти заманчивые условия.

По информации издания, агент Жорже Медеш, представляющий интересы 28-летнего испанца, собирается использовать истекающий контракт и интерес к Давиду со стороны ПСЖ и "Ювентуса", чтобы выбить еще более выгодные условия для своего клиента.

"Юнайтед", вероятно, придется улучшить свое предложение до 400 тыс. фунтов в неделю или задуматься о том, чтобы продать Де Хеа. Второй вариант тщательно обдумывается на "Олд Траффорд", а в качестве возможных сменщиков Давида "дьяволы" рассматривают Яна Облака из "Атлетико" и Каспера Шмейхеля из "Лестера".


Метки Де Хеа, контракты, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 27.02.2019 21:00

Количество просмотров Просмотров: 974

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Последние комментарии:




  1. fc-oil 27.02.2019 22:30 # fc-oil
    Все смотрят на миллиардера Санчоса и тоже хотят такую личку.

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  2. frisby 27.02.2019 22:14 # frisby
    молодец дегей..если конченному собокаводу 500 платят то чем он хуже?прецендент есть..потом и марсьяль и рэшфорт захотят стока же и поставят помойку раком..

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  3. mancunia-planet 27.02.2019 21:46 # mancunia-planet
    вот оно наследие САФа! надолго в МЮ Давид, подпишут бумажки и всё

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  4. mickey 27.02.2019 21:34 # mickey
    Да, можно продать, раз такое дело. Шмейхель норм вариант.

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  5. manutd-20champ 27.02.2019 21:01 # manutd-20champ
    свет клином не сошёлся.
    go away

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