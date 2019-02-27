Де Хеа не спешит подписывать новый контракт с "Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" придется улучшить свое предложение, чтобы склонить голкипера Давида Де Хеа к новому контракту.

"Красные дьяволы" ведут переговоры с Де Хеа о новой сделке уже многие месяцы, но пока безуспешно. Ранее в этом сезоне "Юнайтед" пришлось воспользоваться своей опцией по продлению действующего контракта Давида на 12 месяцев — до июня 2020.



Как сообщает Evening Standard, клуб с "Олд Траффорд" готов сделать Де Хеа самым высокооплачиваемым голкипером мира с жалованием в 350 тысяч фунтов в неделю, однако Давид не спешит соглашаться на эти заманчивые условия.



По информации издания, агент Жорже Медеш, представляющий интересы 28-летнего испанца, собирается использовать истекающий контракт и интерес к Давиду со стороны ПСЖ и "Ювентуса", чтобы выбить еще более выгодные условия для своего клиента.



"Юнайтед", вероятно, придется улучшить свое предложение до 400 тыс. фунтов в неделю или задуматься о том, чтобы продать Де Хеа. Второй вариант тщательно обдумывается на "Олд Траффорд", а в качестве возможных сменщиков Давида "дьяволы" рассматривают Яна Облака из "Атлетико" и Каспера Шмейхеля из "Лестера".