Де Хеа не спешит подписывать новый контракт с "Юнайтед"
"Манчестер Юнайтед" придется улучшить свое предложение, чтобы склонить голкипера Давида Де Хеа к новому контракту.
"Красные дьяволы" ведут переговоры с Де Хеа о новой сделке уже многие месяцы, но пока безуспешно. Ранее в этом сезоне "Юнайтед" пришлось воспользоваться своей опцией по продлению действующего контракта Давида на 12 месяцев — до июня 2020.
Как сообщает Evening Standard, клуб с "Олд Траффорд" готов сделать Де Хеа самым высокооплачиваемым голкипером мира с жалованием в 350 тысяч фунтов в неделю, однако Давид не спешит соглашаться на эти заманчивые условия.
По информации издания, агент Жорже Медеш, представляющий интересы 28-летнего испанца, собирается использовать истекающий контракт и интерес к Давиду со стороны ПСЖ и "Ювентуса", чтобы выбить еще более выгодные условия для своего клиента.
"Юнайтед", вероятно, придется улучшить свое предложение до 400 тыс. фунтов в неделю или задуматься о том, чтобы продать Де Хеа. Второй вариант тщательно обдумывается на "Олд Траффорд", а в качестве возможных сменщиков Давида "дьяволы" рассматривают Яна Облака из "Атлетико" и Каспера Шмейхеля из "Лестера".
27.02.2019 21:00
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Все смотрят на миллиардера Санчоса и тоже хотят такую личку.
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молодец дегей..если конченному собокаводу 500 платят то чем он хуже?прецендент есть..потом и марсьяль и рэшфорт захотят стока же и поставят помойку раком..
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вот оно наследие САФа! надолго в МЮ Давид, подпишут бумажки и всё
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Да, можно продать, раз такое дело. Шмейхель норм вариант.
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свет клином не сошёлся.
go away
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