Мерсон: "Я бы взял Роджерса в "Челси"!

Брендан Роджерс Эксперт Sky Sports Пол Мерсон признался, что он был бы счастлив увидеть Брендана Роджерса у руля "Челси", а не "Лестера".

Накануне Роджерс официально возглавил "лис", вернувшись в Премьер-Лигу, где ранее он тренировал "Ливерпуль" и "Суонси". Мерсон считает, что "Лестер" обзавелся первоклассным специалистом, который с успехом мог бы заменить Маурицио Сарри в "Челси".

"Мне нравится Брендан Роджерс, он должен прийти и подчинить себе раздевалку в "Лестере". Думаю, он один из лучших тренеров. "Лестер" сделал прекрасный выбор. Я не думаю, что Брендана хвалят, как он того заслуживает. Я бы взял его в "Челси"!

"Люди говорят про тот сезон, когда они едва не стали чемпионами с "Ливерпулем", что все это было благодаря Луису Суаресу. Это чепуха".

"Он действительно обладал Луисом Суаресом, но тебе еще нужно создать условия, чтобы такой классный игрок блистал каждую неделю, а также организовать игру всех остальных!" — сообщил Мерсон в эфире.


Метки Лестер, Мерсон, Роджерс, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 27.02.2019 20:00

Количество просмотров Просмотров: 676

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  1. fc-oil 27.02.2019 20:55 # fc-oil
    Слишком много физруков вокруг Челси.

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  2. lfcynwa 27.02.2019 20:31 # lfcynwa
    был бы рад
    проорал бы с новости об этом

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  3. brown-ale 27.02.2019 20:18 # brown-ale
    Шмейхель > Кепа, Магуайр > Луис, Чилвелл > Аспи, Ндиди > Жоржиньо, Варди > Игуаин. Роджерс просто возглавил более классную команду, чем Челси.

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  4. alexomck 27.02.2019 20:12 # alexomck
    слишком хорош для Челси. маразматики, уровня Сарри, их потолок.

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  5. manutd-20champ 27.02.2019 20:09 # manutd-20champ
    даешь ротжерса в пенсостан!

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