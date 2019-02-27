Мерсон: "Я бы взял Роджерса в "Челси"!

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон признался, что он был бы счастлив увидеть Брендана Роджерса у руля "Челси", а не "Лестера".

Накануне Роджерс официально возглавил "лис", вернувшись в Премьер-Лигу, где ранее он тренировал "Ливерпуль" и "Суонси". Мерсон считает, что "Лестер" обзавелся первоклассным специалистом, который с успехом мог бы заменить Маурицио Сарри в "Челси".



"Мне нравится Брендан Роджерс, он должен прийти и подчинить себе раздевалку в "Лестере". Думаю, он один из лучших тренеров. "Лестер" сделал прекрасный выбор. Я не думаю, что Брендана хвалят, как он того заслуживает. Я бы взял его в "Челси"!



"Люди говорят про тот сезон, когда они едва не стали чемпионами с "Ливерпулем", что все это было благодаря Луису Суаресу. Это чепуха".



"Он действительно обладал Луисом Суаресом, но тебе еще нужно создать условия, чтобы такой классный игрок блистал каждую неделю, а также организовать игру всех остальных!" — сообщил Мерсон в эфире.