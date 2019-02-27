"Манчестер Сити" интересуется Йовичем
"Манчестер Сити" обозначил интерес к нападающему "Айнтрахта" Луке Йовичу.
Ожидается, что приоритетом "горожан" на трансферном рынке грядущим летом будет покупка опорного полузащитника и левого защитника, однако клуб с "Этихад" присматривает и других интересных игроков.
По информации Goal, на радар к "Сити" попал 21-летний Йович. Лука является лучшим бомбардиром Бундеслиги в этом сезоне, наколотив 15 голов — на два больше, чем Роберт Левандовски из "Баварии".
Стоит отметить, что этот сезон игрок сборной Сербии проводит в "Айнтрахте" на правах аренды из "Бенфики". Немецкий клуб обладает опцией выкупа, но может воспользоваться ей лишь для того, чтобы затем сразу же продать Йовича по более выгодной цене.
Стоит отметить, что "Сити" — не единственный претендент на экс-игрока "Црвены Звезды". В услугах Йовича также заинтересованы "Челси" и "Барселона", причем последняя надеется заполучить Луку всего за 34 миллиона фунтов — цену, которую "горожане" могут легко перебить.
27.02.2019 19:00
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